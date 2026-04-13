Пенсионерка из Коми добилась полной компенсации расходов на проезд к месту отдыха благодаря прокуратуре
- 19:15 13 апреля
- Инесса Богатая
Мировой судья Удорского судебного участка встал на сторону жительницы посёлка Усогорска и удовлетворил иск к Отделению Фонда социального страхования: ведомство должно полностью возместить женщине расходы на поездку.
История началась с обращения гражданки в прокуратуру: после возвращения из отпуска она подала заявление на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. По закону неработающие пенсионеры имеют право на такую выплату раз в два года. Общая сумма затрат составила 38 тысяч рублей.
Однако Фонд пенсионного и социального страхования перечислил лишь тысячу рублей. В обосновании отказа указали два аргумента:
перелёт выполнен авиакомпанией, не входящей в число российских перевозчиков или перевозчиков стран ЕАЭС;
обнаружены возможные недочёты в оформлении проездных документов.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что выбор перевозчика был вынужденным: на нужную дату не оказалось рейсов от российских авиакомпаний. С учётом этих обстоятельств позиция Фонда была признана необоснованной, и прокурор направил в суд требование защитить законные права заявительницы.
Суд полностью поддержал доводы надзорного ведомства и обязал ФСС выплатить полную сумму компенсации. После вступления решения в законную силу прокуратура будет контролировать его исполнение.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.