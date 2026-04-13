Реконструкция моста через реку Чортас в Коми продлится до октября 2026 года

Реконструкция моста через реку Чортас в Коми продлится до октября 2026 годаФото Министерства транспорта Республики Коми

Работы проходят в Корткеросском районе в рамках нацпроекта. Ремонт сооружения длиной 44 метра осуществляется подрядной организацией ООО «Кировмост-К».

у настоящему моменту специалисты завершили демонтаж прежних балок, провели бетонирование расширенных насадок, а также выполнили работы по переустройству шкафных стенок и сопряжений. Смонтированы новые балки пролётных строений с последующим их омоноличиванием. В ближайшее время предстоит подготовить основание для выравнивающего бетонного слоя, после чего будет осуществлена гидроизоляция и укладка защитного слоя дорожного полотна моста.

Завершение всех ремонтных мероприятий запланировано на 30 октября 2026 года.

Реконструкция дорожной сети является одним из приоритетных направлений деятельности руководства Республики Коми. Глава региона подчёркивает, что развитие современной и надёжной дорожной инфраструктуры – ключевой фактор для обеспечения стабильного роста и благосостояния субъекта федерации. 

"Наша амбициозная цель – к 2030 году вывести дороги Коми на лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе", – отметил руководитель республики, акцентируя внимание на масштабе поставленных задач.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми продолжается ремонт моста через реку Кулом-Ю.

