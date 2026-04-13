Прокуратура Коми защитила право отца на информацию о здоровье сына

Прокуратура Усть-Вымского района успешно завершила проверку по жалобе местного жителя, который столкнулся с отказом районной больницы предоставить ему информацию о состоянии здоровья его несовершеннолетнего сына.

Инцидент, произошедший в начале 2026 года, привёл к административному разбирательству в отношении юрисконсульта медицинского учреждения.

По данным надзорного ведомства, мужчина обратился в Усть-Вымскую центральную районную больницу с официальным запросом, касающимся здоровья его ребёнка. Однако сотрудники учреждения отказали заявителю в предоставлении необходимых сведений, мотивируя это отсутствием письменного согласия отца ребёнка на получение такой информации, несмотря на то, что запрос исходил от родителя. Недовольный таким решением, мужчина подал жалобу в прокуратуру.

В результате проведённой проверки прокуратура установила факты нарушения законодательства о доступе к информации. В отношении юрисконсульта больницы инициировано дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая регламентирует ответственность за необоснованный отказ в представлении информации.

Мировой судья, рассмотрев собранные материалы, признал вину должностного лица и привлёк его к административной ответственности. В качестве меры наказания было назначено предупреждение. Данное решение подчёркивает важность соблюдения прав граждан на получение информации, даже если это касается медицинских данных, при условии соблюдения законных процедур.

