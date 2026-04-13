Грабёж дачного дома в Коми: три женщины использовали мотоблок для вывоза добычи

Усть-Вымский районный суд вынес обвинительный приговор гражданкам из посёлка Жешарт. Преступление, квалифицированное как грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, поддержано государственным обвинителем от прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, в августе минувшего года две жительницы района, 66 и 40 лет, объединились с целью похищения имущества из дачного домика. Для транспортировки добычи они привлекли 44-летнюю сообщницу, располагавшую мотоблоком с прицепом.

По прибытии на место злоумышленницы столкнулись с запертой дверью. Не подозревая об их преступных намерениях, сосед предоставил им гвоздодёр, который 40-летняя подельница использовала для взлома. Оказавшись внутри, женщины начали методично собирать всё ценное: от бытовых мелочей вроде полотенец и гвоздей до более габаритных предметов, пылесоса и прожектора. Собрав полную поклажу, дамы вынесли её на улицу, погрузили в прицеп принадлежащего их знакомой транспортного средства и скрылись, не забыв поделить добычу.

В ходе следственных действий всё похищенное имущество обнаружено и возвращено законному владельцу.

Суд, согласившись с доводами обвинения, признал подсудимых виновными. В качестве наказания каждой из женщин назначено денежное взыскание в виде штрафа. Мотоблок с прицепом, ставший орудием преступления, конфискован в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре мужчина лишился более трёх миллионов рублей из-за инвестиций.