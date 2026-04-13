«Севильский цирюльник» открыл фестиваль «Сыктывкарская весна» в театре оперы и балета

Фото автора

Издевательство, манипуляции, аферы - все это увидели жители столицы Коми вчера на сцене театра оперы и балета на премьере «Севильского цирюльника» Россини. Генеральная реконструкция оперы-буфф, показанная в первый вечер фестиваля «Сыктывкарса тулыс», оценена публикой бурными аплодисментами. На открытии главного театрального проекта года побывала корреспондент «Про Города».

Как ранее сообщало наше издание, в воскресенье в столице региона стартовал в 36-ой раз фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарская весна». Он носит имя Ии Бобраковой, которая и создала его, будучи художественным руководителем «храма искусства». В 2013-ом, после кончины Ии Петровны, детищу присвоено ее имя.

Как рассказал «Про Городу» директор театра оперы и балета Алексей Садовский, в афишу нынешнего фестиваля было решено включить одну из самых ярких и популярных постановок Ии Бобраковой, которая произвела фурор 25 ноября 1994-го (впервые была тогда показана именно на «тулысе») и с тех пор особенно любима поклонниками искусства нашего города.

Генеральную реконструкцию «Севильского цирюльника» выполнил по приглашению директора нашего театра московский молодой режиссер Филипп Евич. С важной миссией он справился блестяще, бережно сохранив изначальную концепцию и при этом придав ей современного облика. Так, великолепной изюминкой стали ироничные комментарии, транслировавшиеся во время спектакля на экранах по бокам от сцены вместе с подходящими знаками. Тексты к экранным репликам написаны драматургом из Санкт-Петербурга Александрой Сальниковой. С учетом того, что наша сегодняшняя жизнь с соцсетями, смсками и переписками в мессенджерах основывается именно на коротких стебных ремарках ко всему происходящему, такая режиссерская находка добавила актуальности постановке. Вот несколько примеров таких комментариев, вызвавших добрый смех в зале: «О! Слышите, как запел? Сейчас начнутся комплименты в стиле: «дорогая, ты прекрасна, как свежеиспеченная сладкая булочка - так бы тебя и съел». И это еще в лучшем случае».

Или вот: «А сейчас будет инструкция - как разрушить человеку жизнь за пять минут».

Декорации, заботливо используемые театром к этому спектаклю вот уже более четверти века, - заиграли новыми красками как фон к новым костюмам, пошитым для нынешнего поколения труппы театра.

К слову, о певцах. Розину убедительно исполнила наша Яна Пикулева, а наша же Валерия Зеленская - Берту. Граф Альмавива усладил слух мягким и при этом звонким тенором нашего Бориса Калашникова.

Особым украшением спектакля стали гости, приглашенные на мужские партии. Так, Дон Базилио прозвучал сочным басом Мирослава Молчанова (Мариинский театр, Санкт-Петербург). А в образ Доктора Бартоло успешно вжился Юрий Кобяшов (Центр оперного пения Галины Вишневской, Москва).

Особых слов благодарности заслужил слаженно звучавший оркестр под управлением нашего молодого, но уже опытного дирижера Максима Качалова, а также - артисты артисты хора в мастерски комичных образах солдат.

Как справедливо отметила музыковед Ольга Мойсеевич, выступившая на спектакле перед публикой, первый вечер нынешнего фестиваля стал «парадом талантов и мастерства». Зрители, сделавшие верный выбор посвятить воскресный вечер искусству, стали первыми свидетелями повторного рождения «Севильского цирюльника» - с современным взглядом на классический сюжет о любви, который, говоря языком нашего времени, содержит весь набор перипетий, свойственных сфере отношений. Однако, в отличие от нашей реальной жизни, сценарий этой оперы-буфф завершается мажорно: добро, свет и любовь все победили.

Хочется верить, что наши зрители, вдохновленные историей, положенной композитором Россини на свою шикарную музыку, стали хотя бы на один вечер немного счастливее и веселее.

А сколько еще эмоций публика испытает в ближайшие полторы недели!… «Сыктывкарса тулыс» вместе с командой государственного академического театра оперы и балета обещает зрителям еще немало ярких эмоций.

Галина СЕРГЕЕВА

Фото автора