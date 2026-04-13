Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

«Севильский цирюльник» открыл фестиваль «Сыктывкарская весна» в театре оперы и балета

«Севильский цирюльник» открыл фестиваль «Сыктывкарская весна» в театре оперы и балетаФото автора

Издевательство, манипуляции, аферы - все это увидели жители столицы Коми вчера на сцене театра оперы и балета на премьере «Севильского цирюльника» Россини. Генеральная реконструкция оперы-буфф, показанная в первый вечер фестиваля «Сыктывкарса тулыс», оценена публикой бурными аплодисментами. На открытии главного театрального проекта года побывала корреспондент «Про Города».

Как ранее сообщало наше издание, в воскресенье в столице региона стартовал в 36-ой раз фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарская весна». Он носит имя Ии Бобраковой, которая и создала его, будучи художественным руководителем «храма искусства». В 2013-ом, после кончины Ии Петровны, детищу присвоено ее имя.

Как рассказал «Про Городу» директор театра оперы и балета Алексей Садовский, в афишу нынешнего фестиваля было решено включить одну из самых ярких и популярных постановок Ии Бобраковой, которая произвела фурор 25 ноября 1994-го (впервые была тогда показана именно на «тулысе») и с тех пор особенно любима поклонниками искусства нашего города.

Генеральную реконструкцию «Севильского цирюльника» выполнил по приглашению директора нашего театра московский молодой режиссер Филипп Евич. С важной миссией он справился блестяще, бережно сохранив изначальную концепцию и при этом придав ей современного облика. Так, великолепной изюминкой стали ироничные комментарии, транслировавшиеся во время спектакля на экранах по бокам от сцены вместе с подходящими знаками. Тексты к экранным репликам написаны драматургом из Санкт-Петербурга Александрой Сальниковой. С учетом того, что наша сегодняшняя жизнь с соцсетями, смсками и переписками в мессенджерах основывается именно на коротких стебных ремарках ко всему происходящему, такая режиссерская находка добавила актуальности постановке. Вот несколько примеров таких комментариев, вызвавших добрый смех в зале: «О! Слышите, как запел? Сейчас начнутся комплименты в стиле: «дорогая, ты прекрасна, как свежеиспеченная сладкая булочка - так бы тебя и съел». И это еще в лучшем случае».

Или вот: «А сейчас будет инструкция - как разрушить человеку жизнь за пять минут».

Декорации, заботливо используемые театром к этому спектаклю вот уже более четверти века, - заиграли новыми красками как фон к новым костюмам, пошитым для нынешнего поколения труппы театра. 

К слову, о певцах. Розину убедительно исполнила наша Яна Пикулева, а наша же Валерия Зеленская - Берту. Граф Альмавива усладил слух мягким и при этом звонким тенором нашего Бориса Калашникова. 

Особым украшением спектакля стали гости, приглашенные на мужские партии. Так, Дон Базилио прозвучал сочным басом Мирослава Молчанова (Мариинский театр, Санкт-Петербург). А в образ Доктора Бартоло успешно вжился Юрий Кобяшов (Центр оперного пения Галины Вишневской, Москва).

Особых слов благодарности заслужил слаженно звучавший оркестр под управлением нашего молодого, но уже опытного дирижера Максима Качалова, а также - артисты артисты хора в мастерски комичных образах солдат.

Как справедливо отметила музыковед Ольга Мойсеевич, выступившая на спектакле перед публикой, первый вечер нынешнего фестиваля стал «парадом талантов и мастерства». Зрители, сделавшие верный выбор посвятить воскресный вечер искусству, стали первыми свидетелями повторного рождения «Севильского цирюльника» - с современным взглядом на классический сюжет о любви, который, говоря языком нашего времени, содержит весь набор перипетий, свойственных сфере отношений. Однако, в отличие от нашей реальной жизни, сценарий этой оперы-буфф завершается мажорно: добро, свет и любовь все победили. 

Хочется верить, что наши зрители, вдохновленные историей, положенной композитором Россини на свою шикарную музыку, стали хотя бы на один вечер немного счастливее и веселее.

А сколько еще эмоций публика испытает в ближайшие полторы недели!… «Сыктывкарса тулыс» вместе с командой государственного академического театра оперы и балета обещает зрителям еще немало ярких эмоций.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+