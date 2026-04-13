В Коми продолжается ремонт моста через реку Кулом-Ю

Фото Министерства транспорта Республики Коми

Работы проходят в Усть-Куломском районе. Об этом сообщает Минстранс Республики.

Объект протяжённостью 51,16 метра находится на 3-м километре автодороги Усть-Кулом — Усть-Нем — Мыелдино, ведущей от трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. Строители уже установили знаки, регулирующие движение, сняли асфальт, выравнивающий и защитный слои, а также демонтировали швы между балками в крайних правых пролётах. Ведутся работы по разборке самих крайних балок. В апреле планируется ремонт балок и сопряжений.

Завершить работы планируется до 30 октября 2026 года.

«Создание современной транспортной инфраструктуры – ключевой фактор экономического роста, социального благополучия и повышения качества жизни населения», – отметил глава региона Ростислав Гольдштейн. Он поставил цель: к 2030 году сделать дороги Коми лучшими в Северо-Западном федеральном округе.

