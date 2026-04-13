Сыктывкар оказался на 45-й позиции в списке городов, оценивающих прибыльность вложений в недвижимость

Анализ, охватывающий трёхлетний период, фокусировался на приросте стоимости квартир и доходах от их сдачи внаём. В расчёт также были включены расходы на коммунальные услуги, капремонт, имущественный налог и НДФЛ. Об этом сообщает РИА "Новости".

При определении средней годовой доходности учитывалась потребительская инфляция. В качестве эталонного объекта использовалась стандартная однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров.

В Сыктывкаре средний годовой показатель доходности от недвижимости, полученный за аренду и инвестиции за последние три года, достиг 5,7%. Без учёта сдачи в аренду этот показатель снижается до 0,2%, отражая реальную рентабельность сыктывкарской недвижимости.

Лидерами рейтинга стали Абакан (25,3%), Оренбург (20,2%) и Челябинск (16,4%). Замыкают список Калининград (-2,9%), Якутск (-2,1%) и Орёл (-1,8%). Примечательно, что в прошлом году столичный город Коми занимал 15-е место по этому показателю.

