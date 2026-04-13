В Коми потеплеет до +17 градусов: синоптики рассказали о погоде на 13 апреля

автор фото Вячеслав Вольгин

Сегодня на юге ожидается по-весеннему тёплая погода без осадков, а на севере сохранятся минусовые температуры и местами пройдёт снег. Об этом сообщают синоптики ЦГМС.

Сыктывкар встретит жителей умеренно тёплой погодой: днём воздух прогреется до +15,+17C, ночью похолодает до −1,−3C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, переменный.

Аналогичные условия прогнозируются в Объячево: днём +15,+17C, ночью −1,−3C, переменная облачность и без осадков, слабый переменный ветер.

В Ухте будет чуть прохладнее: днём температура достигнет +12,+14C, а ночью составит 0,−2C. Небо будет частично облачным, без осадков, ветер слабый и переменный.

Близкие показатели ожидаются в Трёхгорском (Тр.-Печорске): днём +11,+13C, ночью −2,−4C. Переменная облачность и отсутствие осадков, слабый переменный ветер.

В Усть‑Цильме днём ожидается +7,+9C, ночью — 0,−2C. Облачность переменная, преимущественно без осадков, ветер слабый, переменный.

В Вуктыле температура днём составит +6,+8 C, ночью опустится до −4,−6C. Погода — переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер слабый, переменный.

В более северных городах погода будет заметно холоднее и менее стабильной.

В Печоре днём температура не превысит +3,+5C, а ночью опустится до −4,−6C. Прогнозируется облачность с прояснениями, днём возможны небольшие осадки — снег, мокрый снег или дождь. Ветер слабый, переменный.

Похожая картина ожидается в Усинске: днём +2,+4C, ночью −7,−9C. Облачно с прояснениями, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), ветер слабый, переменный.

В Инте днём столбик термометра покажет +1,+3C, ночью — −13,−15C. Облачность с прояснениями, временами возможны осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. Ветер слабый, переменный.

Наиболее суровые условия прогнозируются в Воркуте: днём температура составит −5,−7C, ночью — до −15,−17C. Переменная облачность, днём небольшой снег. Ветер юго‑западный, умеренный.

Напомним, ранее сообщалось о гороскопе на 13 апреля.