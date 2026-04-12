В Коми с начала 2026 года на пожарах погибли 14 человек Фото МЧС России по Коми

В регионе зафиксирован рост числа пожаров, приведших к человеческим жертвам и материальному ущербу. 

По данным Главного управления МЧС России по Республике Коми, с начала текущего года на территории региона зарегистрировано 273 возгорания. Этот показатель на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Печальная статистика свидетельствует о гибели 14 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.

Анализ причин выявленных пожаров показал, что наибольший удельный вес составляет нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 43% случаев. Порядка 22% возгораний произошли из-за некорректного использования отопительных печей, а 20% – по причине неосторожного обращения с огнем.

Тревожная динамика затронула ряд муниципальных образований: рост числа пожаров отмечен в Койгородском, Коркеросском, Троицко-Печорском, Удорском, Ижемском, Усть-Вымском районах, а также в Сосногорске, Ухте и Сыктывкаре. Вместе с тем, увеличение случаев гибели людей на пожарах фиксируется в Воркуте, Инте, Ижемском, Сыктывдинском и Усть-Куломском районах. Серьезный рост числа пострадавших зарегистрирован и в Княжпогостском районе.

В связи со сложной оперативной обстановкой, Главное управление МЧС России по Коми настоятельно напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется надлежащему содержанию отопительных печей и дымоходов, безопасному использованию электроприборов и отказу от легковоспламеняющихся жидкостей при розжиге. Рекомендуется установка автономных дымовых извещателей для своевременного оповещения об опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми за первые дни апреля зафиксировано 12 случаев нападения клещей.

