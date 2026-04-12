В Коми за первые дни апреля зафиксировано 12 случаев нападения клещей

Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми за первые дни апреля зафиксировано 12 случаев нападения клещейФото "Про Город"

Данные, озвученные региональным управлением Роспотребнадзора, указывают на растущую опасность, исходящую от этих кровососущих насекомых.

Большая часть обратившихся, четверо человек, проживают в столице республики, Сыктывкаре. По три случая зафиксировано в Сысольском и Сыктывдинском районах, еще по одному – в Прилузском и Корткеросском районах. Важно отметить, что трое пострадавших получили прививку от клещевого энцефалита, а троим детям уже ввели противоклещевой иммуноглобулин. Взрослым пациентам назначено лечение йодантипирином.

Представители Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют при обнаружении присосавшегося клеща немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. В Сыктывкаре дети могут получить помощь в травмпункте Республиканской детской клинической больницы, а взрослые – в аналогичном учреждении Сыктывкарской городской больницы № 1. Своевременное обращение к врачу – залог предотвращения опасных последствий укусов клещей.

Напомним, ранее сообщалось, что после мягкой зимы в Коми в мае ожидают массовую атаку клещей.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+