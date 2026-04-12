В Коми за первые дни апреля зафиксировано 12 случаев нападения клещей

Данные, озвученные региональным управлением Роспотребнадзора, указывают на растущую опасность, исходящую от этих кровососущих насекомых.

Большая часть обратившихся, четверо человек, проживают в столице республики, Сыктывкаре. По три случая зафиксировано в Сысольском и Сыктывдинском районах, еще по одному – в Прилузском и Корткеросском районах. Важно отметить, что трое пострадавших получили прививку от клещевого энцефалита, а троим детям уже ввели противоклещевой иммуноглобулин. Взрослым пациентам назначено лечение йодантипирином.

Представители Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют при обнаружении присосавшегося клеща немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. В Сыктывкаре дети могут получить помощь в травмпункте Республиканской детской клинической больницы, а взрослые – в аналогичном учреждении Сыктывкарской городской больницы № 1. Своевременное обращение к врачу – залог предотвращения опасных последствий укусов клещей.

Напомним, ранее сообщалось, что после мягкой зимы в Коми в мае ожидают массовую атаку клещей.