Спортсменка из Коми завоевала бронзу на Чемпионате России по лыжным гонкам

Ольга Царева успешно выступила на турнире в Апатитах. Спортсменка заняла третье место в масс-старте на 50 километров, вписав свое имя в число призеров престижных соревнований. Информацию об этом распространило агентство РИА Новости.

Золото в этой дисциплине завоевала 21-летняя Карина Гончарова, уроженка Омской области. Она первой преодолела дистанцию в 50 километров, показав время 2 часа 13 минут 25,7 секунды. Второе место заняла представительница Бурятии Алиса Жамбалова. От Гончаровой ее отделило 49,2 секунды. Ольга Царева финишировала третьей, отстав от лидера гонки на 52,2 секунды.

Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года подходит к своему завершению. В воскресенье состоится финальный старт сезона – мужской масс-старт на 70 километров классическим стилем, который пройдет в городе Мончегорск.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми определены лучшие спортсмены и команды за март.