В Коми определены лучшие спортсмены и команды за март

Фото Минспорта Коми

После тщательного рассмотрения достижений, специальная комиссия вынесла решение о присуждении званий в трех категориях.

В номинации "Лучший спортсмен месяца" победу одержал Максим Дроздов, представляющий Федерацию каратэ Республики Коми. Его достижением стало третье место на международных соревнованиях "Петербургская весна памяти В.Н. Конева".

Среди спортсменов с инвалидностью звание "Лучший спортсмен месяца" присвоено Ивану Голубкову из Спортцентра инвалидов Республики Коми. Он занял первое место в лыжных гонках на XIV Зимних Паралимпийских играх.

Командное первенство "Лучшая команда месяца" завоевала сборная Республики Коми по волейболу, тренирующаяся на базе СШ "Заполярный ринг". Команда заняла второе место на Первенстве Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей до 15 лет.

Эти мероприятия способствуют развитию как массового, так и профессионального спорта, что полностью соответствует целям государственной программы "Спорт России", инициированной главой государства Владимиром Путиным.

