Осужденные в Коми лепили пасхальные фигурки на психологических занятиях

Фото: УФСИН России по Республике Коми

В женской колонии ИК-31 в Микуне с осужденными провели сеанс пластилинотерапии. По словам психолога Светланы Шарниковой, лепка пасхальных фигурок помогает женщинам выразить подавленные эмоции, тренирует самоконтроль и даёт ощущение обновления.

В преддверии Пасхи психологи учреждений УФСИН в Республике Коми провели тематические занятия с осужденными. Об этом сообщили в ведомстве региона.

В сыктывкарской ИК-1 психолог Наталья Климова провела с осужденными беседу о психологическом значении Пасхи, которая символизирует надежду и внутренние изменения. Также в ходе занятия были проведены игровые упражнения и творческие задания в технике арт-терапии.

Специалисты отмечают, что подобная деятельность помогает осужденным справляться с трудностями, снижать уровень стресса и адаптироваться к жизни в условиях изоляции.

