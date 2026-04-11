Эксперт дал жителям Коми советы по хранению пасхальных куличей

Специалист по качеству продуктов Егор Лунев рассказал, как правильно хранить пасхальные угощения — кулич и творожную пасху, чтобы они дольше оставались свежими. Об этом пишет "Газета.ру".

Кулич при комнатной температуре (+20°С) остаётся свежим 1–2 дня, его следует убрать в тёмное место. В холодильнике при +3–5°С домашний кулич можно хранить до четырёх дней, магазинный — согласно сроку на упаковке. Для более длительного сбережения выпечку можно заморозить, предварительно плотно завернув в пищевую плёнку. Размораживать её нужно постепенно при комнатной температуре.

Творожная пасха — продукт скоропортящийся. Её оптимальный срок хранения в холодильнике при +2…+6°С — не более трёх суток, домашнюю лучше съесть в течение двух дней. Чтобы оба угощения не впитывали посторонние запахи, их следует хранить в герметичной упаковке или пищевой плёнке.

