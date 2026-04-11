В Коми ищут новые крупные месторождения нефти и газа

Министр природных ресурсов региона Роман Полшведкин заявил, что в республике есть потенциал для открытия крупных залежей полезных ископаемых, но для этого нужны новые подходы и инвестиции.

Последние серьёзные открытия в регионе были сделаны в 2019-2020 годах, и большинство из них — это небольшие месторождения в уже изученных районах. Об этом пишет БНК. При этом многие старые месторождения в Коми сильно истощены.

Министр представил ряд предложений, в том числе проведение опережающих геологических работ и включение новых перспективных участков в федеральные программы финансирования. Один из приоритетов — бурение параметрической скважины №10 на Сырьягинской площади, на что из федерального бюджета уже выделено 6 миллиардов рублей.

По данным на начало 2025 года, в Коми насчитывается 153 месторождения нефти с общими запасами в 621 миллион тонн и 42 месторождения газа с запасами 96 миллиардов кубометров. Однако в 2024 году новых залежей открыто не было.

