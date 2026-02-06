Логотип новостного портала Прогород
Детей и молодежь в Коми подключат к федеральному флешмобу

10 февраля в стране стартует уникальный проект. Подрастающему поколению, наконец-то, разрешат использовать соцсети - в благом деле. При этом замотивируют школьников и студентов к селфи-видео. Что за повод, по которому взрослые обратили внимание на юное поколение россиян - выяснила корреспондент «Про Города».

Напомним: Президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с властями регионов развивать речевую культуру школьников и формировать читательскую культуру молодёжи. В этой связи общественники Ярославской области инициировали реализацию мероприятия, которое наделено статусом масштабного всероссийского просветительского проекта под символичным названием «Читаем и говорим по-русски». Его цель - это содействие формированию мировоззренческих установок подрастающего поколения россиян, основанных на традиционных духовно-нравственных ценностях посредством знакомства с произведениями отечественной и мировой классической и современной литературы.

В рамках этой важной миссии в нынешнем году регионы должны запланировать реализацию этого проекта в формате подключения школьников и их родителей, а также студентов и педагогов к участию.

Официально проект стартует уже на следующей неделе и должен завершиться в июне 2026-го. В его рамках юные жители сельской местности и городов будут записывать короткие видеоролики длительностью от одной до трех минут с рассказом о своих любимых или свежепрочитанных книгах - литературных произведениях, которые оставили у них в душе яркие впечатления, а также сформировали определённые убеждения с пониманием: что такое хорошо, а что такое плохо.

Такие видеоролики их авторам предстоит разместить на своих личных страницах в социальной сети ВКонтакте с хештегом #читаемиговоримпорусски.
Официальная церемония запуска проекта намечена на 10 февраля в полдень в Москве на площадке Общественной палаты России.

Республика Коми готова подключиться к проекту: Общественноюая палата нашего региона совместно с коллегами общественниками в городах и районах проинформируют школы, ссузы и вузы о такой замечательной возможности. Количество участников акции можно будет отслеживать в ВК в ленте новостей по тематическому хештегу. Так что у северян есть шанс проявить себя, а заодно - обеспечить нашему региону лидерские позиции в масштабах России по массовости роликов за период действия проекта.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

