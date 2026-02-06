Логотип новостного портала Прогород
78% жителей Коми оставляют чаевые за хороший сервис

Культура благодарности за качественное обслуживание укореняется в России, особенно в сфере услуг. Жители Коми, как и в целом по Северо-Западному федеральному округу, демонстрируют готовность поощрять исполнителей.

Согласно исследованию Авито Услуг и Нетмонет, около 78% респондентов готовы оставлять "на чай", а средняя сумма составляет примерно 6% от стоимости заказа. Особую активность в этом плане проявляют в сфере бьюти-услуг, где декабрь традиционно является месяцем максимальных оборотов чаевых.

Подавляющее большинство (62%) жителей Коми выражают благодарность за высокое качество сервиса. Лишь 16% делают это независимо от уровня обслуживания, а 22% придерживаются позиции полного отказа от дополнительных выплат.

Что мотивирует клиентов?

Главным стимулом для чаевых, по мнению 58% опрошенных, является вежливость и доброжелательность персонала. Высокое качество самой услуги (51%) и профессионализм исполнителя (51%) также играют ключевую роль. Дополнительные усилия мастера (29%), следование культурным традициям (23%) и желание обеспечить себе лояльное отношение в будущем (15%) – также среди мотивирующих факторов.

Где оставляют больше всего?

Лидируют заведения общепита: рестораны, кафе и бары (80%). Значительная доля приходится на водителей такси (38%), курьеров (39%), мастеров салонов красоты и ремонтных служб (по 19%). На последнем месте – няни, сиделки и аниматоры (по 7%).

Размер благодарности

В среднем, жители Коми, оставляющие чаевые, добавляют 6% к чеку. Большинство (48%) ограничиваются суммой от 5% до 10%, 42% – менее 5%. Более щедрые вознаграждения (11-15% и выше 20%) встречаются реже – 5% и 2% соответственно.

Причины отказа

Неприемлемыми факторами, ведущими к отказу от чаевых, в первую очередь являются грубость персонала (72%), низкое качество услуг (68%) и долгое ожидание (52%). Навязчивость (38%), высокая стоимость самой услуги (34%) и неопрятный внешний вид исполнителя (31%) также могут стать поводом для отказа. Отсутствие возможности оплаты наличными также является барьером для 29% респондентов.

Анализ по сферам услуг (2025 год)

Сервис Нетмонет зафиксировал пиковые показатели чаевых в бьюти-сегменте в декабре. Самым "нещедрым" месяцем оказался январь. Внутри бьюти-сферы лидируют барбершопы и косметологические клиники. Наивысший средний чек чаевых зафиксирован в банях – 1 075 рублей, с пиком 1 275 рублей в декабре.

Средние чеки чаевых в других бьюти-категориях: маникюр – 319 руб., косметология – 567 руб., парикмахерские – 452 руб., спа – 487 руб.

В фитнес-клубах средний чек составил 575 руб. (639 руб. в декабре). В автомобильном сегменте: автосервисы – 658 руб., автомойки – 224 руб., АЗС – 118 руб. Категория "Развлечения" показала положительную динамику: средний чек вырос с 449 руб. в январе до 593 руб. в декабре (519 руб. по итогам года).

