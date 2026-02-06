В Коми спасатели вывели из горящего здания десять человек

В Печоре 5 февраля вспыхнул огонь в одной из квартир жилого дома, расположенного на Печорском проспекте. По информации регионального ГУ МЧС, пожар удалось полностью ликвидировать, его площадь составила всего три квадратных метра.

Благодаря оперативности спасателей, удалось вызволить из огненной ловушки двух человек, однако еще восьми жильцам потребовалась эвакуация. Серьезные травмы получил 30-летний мужчина.