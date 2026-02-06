Логотип новостного портала Прогород
В Коми спасатели вывели из горящего здания десять человек

В Коми спасатели вывели из горящего здания десять человек Фото ГУ МЧС Коми

В Печоре 5 февраля вспыхнул огонь в одной из квартир жилого дома, расположенного на Печорском проспекте. По информации регионального ГУ МЧС, пожар удалось полностью ликвидировать, его площадь составила всего три квадратных метра. 

Благодаря оперативности спасателей, удалось вызволить из огненной ловушки двух человек, однако еще восьми жильцам потребовалась эвакуация. Серьезные травмы получил 30-летний мужчина.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем в процессе курения.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Коми в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. 

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Подмосковья обманула соцзащиту Коми на 1,4 миллиона рублей. Женщина заявляла, что якобы проживает в Воркуте ради вплат. 

