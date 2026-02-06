Логотип новостного портала Прогород
В Коми пенсионерка перевела 230 тысяч рублей на "на безопасный счет"

В Коми пенсионерка перевела 230 тысяч рублей на "на безопасный счет"

68-летняя жительница Воркуты потерялаа крупную сумму сбережений из-за звонка афериста. По информации пресс-службы МВД по Республике Коми, звонивший, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о янеких попытках несанкционированного списания средств с ее банковских счетов.

Под предлогом защиты накоплений, злоумышленник убедил женщину перевести все сбережения на так называемую "безопасную ячейку".

Представившись как представитель силовых структур, он категорически запретил проводить операцию через онлайн-банк, назвав его небезопасным. Вместо этого, он подробно проинструктировал пенсионерку, как снять наличные в банкомате и осуществить перевод по указанным им реквизитам. Злоумышленник заверил потерпевшую, что ее средства находятся под надежной защитой, и пообещал вскоре связаться для дальнейших инструкций.

Осознание произошедшего пришло к воркутинке лишь спустя несколько дней, после просмотра телевизионного сюжета, посвященного аналогичной схеме обмана. Осознав, что стала жертвой мошенников, она незамедлительно обратилась с заявлением в ОМВД России "Воркутинский".

Следователем по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее по теме сообщалось, что жительница Ухты лишилсь крупной сумму денег также после звонка мошенников.

