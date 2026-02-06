В Коми четверо мужчин избили полицейских: суд продлил им арест

Решение принято 4 февраля 2026 года по итогам рассмотрения ходатайств следствия. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным предварительного следствия, инцидент произошел 5 сентября 2025 года возле деревни Койтыбож. Мужчины недовольные действиями транспортной полиции, открыли огонь из травматического оружия по одному из сотрудников, ранив его в грудь, лопатку и ногу. Затем нападавшие избили силовиков и распылили им в лицо раздражающее вещество. После этого группа лиц, включая еще одного фигуранта, находящегося под домашним арестом, похитила у одного из полицейских мобильный телефон.