В Коми четверо мужчин избили полицейских: суд продлил им арест
- 08:45 6 февраля
- Инесса Богатая
Решение принято 4 февраля 2026 года по итогам рассмотрения ходатайств следствия. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
По данным предварительного следствия, инцидент произошел 5 сентября 2025 года возле деревни Койтыбож. Мужчины недовольные действиями транспортной полиции, открыли огонь из травматического оружия по одному из сотрудников, ранив его в грудь, лопатку и ногу. Затем нападавшие избили силовиков и распылили им в лицо раздражающее вещество. После этого группа лиц, включая еще одного фигуранта, находящегося под домашним арестом, похитила у одного из полицейских мобильный телефон.
Суд, учитывая тяжесть обвинений и личности подозреваемых, постановил продлить арест двум гражданам до 4 марта 2026 года, а остальным – до 5 марта 2026 года.
Постановление еще не вступило в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что о погоде в Республике Коми на 6 февраля.