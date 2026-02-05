Логотип новостного портала Прогород
Жителям Коми объяснили, как замеры мусора помогают контролировать тарифы на вывоз отходов

В Коми проверены очередные замеры объемов накопления мусора жителями городов и районов. Такая процедура проводится по сезонам года. А для чего и как это пойдёт на пользу горожанам - выяснила корреспондент «Про Города».

Эту миссию выполняет министерство тарифного регулирования региона, поскольку курируют тему обращения с ТКО. Напомним: в рамках федеральной мусорной реформы (у нас в Коми она стартовала в ноябре 2018 гола) за вывоз твёрдых коммунальных отходов в каждом субъекте страны отвечают региональные операторы. Где-то их несколько, а у нас в Коми он один и, как показала практика, это хорошо, поскольку вся ответственность возложена на одну структуру, охватывающую своей ежедневной работой все 20 муниципалитетов.

Процедура замеров предусмотрена законодательством и нужна для того, чтобы относительно объективно органы власти могли ориентироваться в масштабах мусорооборота в населённых пунктах. Следует подчеркнуть, что речь идёт об образователях отходов из числа собственников жилья в многоквартирных домах, во дворах которых установлены контейнерные площадки. Именно оттуда и забирают отходы мусоровозы ООО «Региональный оператор Севера». Понимание объемов позволяет органам власти в ежегодном режиме сопоставлять реальные тонны с нормативом. Услуга по вывозу мусора расчитывается и выставляется к оплате жителям Коми именно по нормативу. Кстати, как рассказали нашему зданию в постоянной рабочей группе по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми, некоторое время назад у нас в регионе проводился эксперимент: несколько домов по своей инициативе на время перешли на фактический расчёт оказания данной услуги. В итоге оказалось,  что за реальные объемы наполнения баков на контейнерной площадке в своем дворе жильцы были вынуждены платить значительно больше, чем предусматривает норматив и тариф, устанавливаемый профильным ведомством для работы Регоператора. Те объекты жилфонда, которые добровольно провели эксперимент, быстро вернулись к общеустановленной схеме.

В проведении замеров в разные времена года участие принимают не только представители профильного регионального ведомства, но также сотрудники самого Регоператора Севера, а также члены и эксперты Общественной палаты Коми. Тем самым, в объективности получаемых результатов сомневаться не приходится.

В региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми нашему изданию добавили, что за годы реформы наш Регоператор Севера усовершенствовал свою работу таким образом, что по итогам 2025-го обращений граждан в регцентр по данной проблематике практически не поступало. Тогда как другие регионы страны все еще продолжали сталкиваться с мусорным коллапсом.

«Чистые дворы в Коми - показатель того, что наш Регоператор работает исправно. А территориальная схема обращения с ТКО и реестры контейнерных площадок в городах и районах позволяют обеспечивать местами хранения мусора большую часть жителей городов и районов», - подчеркнули в «ЖКХ Контроле».

И добавили, что Регоператор успевает еще и акции проводить - по сбору опасных отходов типа батареек, которые нельзя выбрасывать в баки (по городам и весям курсирует Экомобиль), а также мастер-классы «Просто и полезно» с рассказами школьникам и студентам о пользе сортировки мусора.

По данным центра, на сегодня в Коми в числе сложностей системы обращения с ТКО пока остается категория так называемых молчунов: в основном это гаражные кооперативы и садовые товарищества - то есть, объединения граждан, которые все ещё не заключили договоры с Регоператором. 

«В этой связи советуем председателем ГСК и СНТ выйти из тени и самим инициировать оформление правоотношений с Регоператором, - подытожили нашему изданию в «ЖКХ Контроле». - А если этого не будет сделано, то рано или поздно Регоператор сам вычислит молчунов и будет вынужден с ними судиться»…

Галина СЕРГЕЕВА
