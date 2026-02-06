В Коми запустят 21 проект по благоустройству сёл в 2026 году
- 08:30 6 февраля
- Инесса Богатая
По указу главы региона Ростислава Гольдштейна, в республике взят курс на всестороннее развитие сельских населенных пунктов. Власти ставят перед Минсельхозом амбициозные цели по модернизации инфраструктуры.
В 2026 году запланирована реализация 21 проекта по благоустройству в ряде районов, включая Усть-Куломский, Прилузский и другие. Особое внимание уделят проектам, финансируемым по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, отремонтируют дорогу в Кужбе, обустроят тротуары в Объячево и Усть-Куломе, а также установят архитектурное освещение у Дома культуры в Усть-Куломе. Общая стоимость этих работ оценивается в 15 миллионов рублей.
Кроме того, завершат три крупных проекта, начатых ранее: строительство водозабора в Объячево, возведение очистных сооружений в Ижме и создание дорожной и водопроводной сети в новом микрорайоне "Северный" Усть-Кулома.
Приведут в порядок дороги: более 10 км дорог по маршрутам школьных автобусов, сотни метров мостов, десятки километров дорожного покрытия и тротуаров, а также километры освещения.
Большое внимание уделят газификации и модернизации теплоснабжения: построят 80 км газопроводных сетей и реконструируют котельные.
Для привлечения кадров в сельскую местность, в Прилузском районе компания "Южное" планирует возвести четыре многоквартирных дома.
Напомним, ранее сообщалось, что спортсмены из Коми завоевали "серебро" на юношеских соревнованиях по самбо.