В Коми запустят 21 проект по благоустройству сёл в 2026 году

По указу главы региона Ростислава Гольдштейна, в республике взят курс на всестороннее развитие сельских населенных пунктов. Власти ставят перед Минсельхозом амбициозные цели по модернизации инфраструктуры.

В 2026 году запланирована реализация 21 проекта по благоустройству в ряде районов, включая Усть-Куломский, Прилузский и другие. Особое внимание уделят проектам, финансируемым по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, отремонтируют дорогу в Кужбе, обустроят тротуары в Объячево и Усть-Куломе, а также установят архитектурное освещение у Дома культуры в Усть-Куломе. Общая стоимость этих работ оценивается в 15 миллионов рублей.