Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми запустят 21 проект по благоустройству сёл в 2026 году

В Коми запустят 21 проект по благоустройству сёл в 2026 годуФото Минсельхоз

По указу главы региона Ростислава Гольдштейна, в республике взят курс на всестороннее развитие сельских населенных пунктов. Власти ставят перед Минсельхозом амбициозные цели по модернизации инфраструктуры.

В 2026 году запланирована реализация 21 проекта по благоустройству в ряде районов, включая Усть-Куломский, Прилузский и другие. Особое внимание уделят проектам, финансируемым по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, отремонтируют дорогу в Кужбе, обустроят тротуары в Объячево и Усть-Куломе, а также установят архитектурное освещение у Дома культуры в Усть-Куломе. Общая стоимость этих работ оценивается в 15 миллионов рублей.

Кроме того, завершат три крупных проекта, начатых ранее: строительство водозабора в Объячево, возведение очистных сооружений в Ижме и создание дорожной и водопроводной сети в новом микрорайоне "Северный" Усть-Кулома.

Приведут в порядок дороги: более 10 км дорог по маршрутам школьных автобусов, сотни метров мостов, десятки километров дорожного покрытия и тротуаров, а также километры освещения.

Большое внимание уделят газификации и модернизации теплоснабжения: построят 80 км газопроводных сетей и реконструируют котельные.

Для привлечения кадров в сельскую местность, в Прилузском районе компания "Южное" планирует возвести четыре многоквартирных дома. 

Напомним, ранее сообщалось, что спортсмены из Коми завоевали "серебро" на юношеских соревнованиях по самбо.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+