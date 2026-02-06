В Коми подорожали гречка и яйца, но подешевели сосиски и вермишель
- 05:00 6 февраля
- Инесса Богатая
Комистат сообщил об изменениях в потребительских ценах на товары и услуги за период с 27 января по 2 февраля.
За прошедшую неделю отмечен рост стоимости гречки (на 2%), сметаны (на 1,5%) и куриных яиц (на 1%). В то же время, снизились цены на пшено (на 4,1%), колбасные изделия копчёного типа (на 3,3%), сосиски и сардельки (на 2,2%) и вермишель (на 1,7%).
На рынке овощей и фруктов подорожала свёкла (на 5,9%), томаты (на 2,5%) и картофель (на 1,7%). Огурцы, напротив, немного потеряли в цене (на 1,6%).
В аптеках зафиксирован рост стоимости валидола (на 2,9%) и пенталгина (на 1,5%), а также небольшое снижение цены на корвалол (на 1,3%).
Кроме того, подешевели хозяйственное и туалетное мыло (на 1,8%), телевизоры и женские колготки (на 1,5%), сухие корма для питомцев (на 1,6%), шампуни (на 1,2%), смартфоны (на 1,7%) и электропылесосы (на 1,6%). Мужские носки прибавили в цене (на 1,7%).
