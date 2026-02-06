В Коми подорожали гречка и яйца, но подешевели сосиски и вермишель

Комистат сообщил об изменениях в потребительских ценах на товары и услуги за период с 27 января по 2 февраля.

За прошедшую неделю отмечен рост стоимости гречки (на 2%), сметаны (на 1,5%) и куриных яиц (на 1%). В то же время, снизились цены на пшено (на 4,1%), колбасные изделия копчёного типа (на 3,3%), сосиски и сардельки (на 2,2%) и вермишель (на 1,7%).