В Республике Коми продолжается модернизация здравоохранения: в одной из деревень появился новый ФАП
- 08:45 5 февраля
- Инесса Богатая
Жители Захарово получили долгожданное обновление медицинской инфраструктуры: в деревне начал работу современный фельдшерско‑акушерский пункт. Проект реализован в рамках региональной программы модернизации первичного звена в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое здание кардинально отличается от прежнего помещения — теперь это полноценное медучреждение с продуманной планировкой. В распоряжении медиков:
- кабинет для осмотров с гинекологическим креслом;
- процедурный кабинет;
- комфортная зона ожидания;
- вспомогательные помещения.
Особое внимание уделено доступности: в ФАПе созданы условия для приёма пациентов с ограниченными возможностями.
Техническое оснащение соответствует современным требованиям. Медики располагают:
- телекардиографом;
- глюкометром;
- анализатором гемоглобина;
- полным набором инструментов и специализированной мебели.
Рабочие места подключены к интернету и интегрированы в единую информационную систему Сыктывдинской ЦРБ — это позволяет оперативно обмениваться данными и вести электронную документацию.
На торжественном открытии присутствовали представители местной администрации, сельского поселения и и. о. главного врача Сыктывдинской ЦРБ Елена Гусева. Она подчеркнула: потребность в новом здании ощущалась давно — прежнее помещение давно не соответствовало современным стандартам.
За медицинским обслуживанием в ФАПе закреплены 127 человек, из них 118 взрослых (54 человека — трудоспособного возраста). Медики активно работают с инвалидами, проводят диспансеризацию взрослого населения и оформляют рецепты.
Приём ведёт опытный фельдшер Людмила Бреус, чей профессиональный стаж насчитывает 20 лет. Местные жители отмечают её компетентность и отзывчивость. Сама Людмила поделилась впечатлениями от нового рабочего места:
«В старом здании приходилось носить воду. Теперь здесь светло, тепло и уютно — созданы все условия для комфортной работы и приёма пациентов».
Проект в Захарово — часть масштабной инициативы по развитию сельской медицины в Коми. В планах на ближайшие годы — создание 69 новых ФАПов и врачебных амбулаторий, из которых 10 должны появиться уже в текущем году.
