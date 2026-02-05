Логотип новостного портала Прогород
В Республике Коми продолжается модернизация здравоохранения: в одной из деревень появился новый ФАП

Жители Захарово получили долгожданное обновление медицинской инфраструктуры: в деревне начал работу современный фельдшерско‑акушерский пункт. Проект реализован в рамках региональной программы модернизации первичного звена в составе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новое здание кардинально отличается от прежнего помещения — теперь это полноценное медучреждение с продуманной планировкой. В распоряжении медиков:

  • кабинет для осмотров с гинекологическим креслом;
  • процедурный кабинет;
  • комфортная зона ожидания;
  • вспомогательные помещения.

Особое внимание уделено доступности: в ФАПе созданы условия для приёма пациентов с ограниченными возможностями.

Техническое оснащение соответствует современным требованиям. Медики располагают:

  • телекардиографом;
  • глюкометром;
  • анализатором гемоглобина;
  • полным набором инструментов и специализированной мебели.

Рабочие места подключены к интернету и интегрированы в единую информационную систему Сыктывдинской ЦРБ — это позволяет оперативно обмениваться данными и вести электронную документацию.

На торжественном открытии присутствовали представители местной администрации, сельского поселения и и. о. главного врача Сыктывдинской ЦРБ Елена Гусева. Она подчеркнула: потребность в новом здании ощущалась давно — прежнее помещение давно не соответствовало современным стандартам.

За медицинским обслуживанием в ФАПе закреплены 127 человек, из них 118 взрослых (54 человека — трудоспособного возраста). Медики активно работают с инвалидами, проводят диспансеризацию взрослого населения и оформляют рецепты.

Приём ведёт опытный фельдшер Людмила Бреус, чей профессиональный стаж насчитывает 20 лет. Местные жители отмечают её компетентность и отзывчивость. Сама Людмила поделилась впечатлениями от нового рабочего места:

«В старом здании приходилось носить воду. Теперь здесь светло, тепло и уютно — созданы все условия для комфортной работы и приёма пациентов».

Проект в Захарово — часть масштабной инициативы по развитию сельской медицины в Коми. В планах на ближайшие годы — создание 69 новых ФАПов и врачебных амбулаторий, из которых 10 должны появиться уже в текущем году.

