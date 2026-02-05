В Коми врачи спасли руку вахтовику благодаря современной хирургической технике

Манипуляции прошли в Усинской центральной районной больнице. Хирурги провели сложную операцию на руке вахтовика, избежав серьезных осложнений. Пациент, поступивший с тяжелой травмой запястья, получил своевременную и высококвалифицированную помощь. Об этом сообщает Минздрав Коми.

Александр Ниткин (имя изменено) экстренно доставлен в приемный покой Усинской ЦРБ с раздробленным переломом запястья, обширным повреждением мягких тканей и кожных покровов. Дежурная бригада, состоящая из травматолога-ортопеда Андрея Маркова и хирурга Евгения Чулочникова, незамедлительно приняла решение о хирургическом вмешательстве.

"Травмы кисти и запястья сложны из-за анатомического строения, – пояснил Андрей Марков. – В данном случае ситуацию усугубляли значительные повреждения тканей и сосудов, что могло привести к тромбозу и даже ампутации".

Врачи выполнили остеосинтез – лапароскопическую операцию, позволяющую сопоставить и зафиксировать костные отломки. Целью было создание прочного соединения для полного сращения кости. Хирурги аккуратно сопоставили осколки, зафиксировали перелом спицами и обработали поврежденные ткани. Минимально инвазивный метод позволил избежать дополнительных повреждений.