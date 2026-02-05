В Коми врачи спасли руку вахтовику благодаря современной хирургической технике
- 08:30 5 февраля
- Инесса Богатая
Манипуляции прошли в Усинской центральной районной больнице. Хирурги провели сложную операцию на руке вахтовика, избежав серьезных осложнений. Пациент, поступивший с тяжелой травмой запястья, получил своевременную и высококвалифицированную помощь. Об этом сообщает Минздрав Коми.
Александр Ниткин (имя изменено) экстренно доставлен в приемный покой Усинской ЦРБ с раздробленным переломом запястья, обширным повреждением мягких тканей и кожных покровов. Дежурная бригада, состоящая из травматолога-ортопеда Андрея Маркова и хирурга Евгения Чулочникова, незамедлительно приняла решение о хирургическом вмешательстве.
"Травмы кисти и запястья сложны из-за анатомического строения, – пояснил Андрей Марков. – В данном случае ситуацию усугубляли значительные повреждения тканей и сосудов, что могло привести к тромбозу и даже ампутации".
Врачи выполнили остеосинтез – лапароскопическую операцию, позволяющую сопоставить и зафиксировать костные отломки. Целью было создание прочного соединения для полного сращения кости. Хирурги аккуратно сопоставили осколки, зафиксировали перелом спицами и обработали поврежденные ткани. Минимально инвазивный метод позволил избежать дополнительных повреждений.
"Современное оборудование хирургического центра Усинской ЦРБ обеспечило высокую точность манипуляций, – подчеркнул Андрей Марков. – Под контролем рентгеновской установки мы вручную собирали осколки и фиксировали их титановыми спицами через небольшие проколы".
В настоящее время пациент проходит восстановление в хирургическом центре. Его состояние оценивается как стабильное. После заживления тканей ему предстоит курс реабилитации для восстановления подвижности сустава и укрепления мышц.
Модернизация медицинских учреждений является приоритетом Министерства здравоохранения Республики Коми. В прошлом году установлено около трех тысяч единиц современного оборудования, что позволило улучшить диагностику и лечение, ускорить обследование пациентов и снизить нагрузку на врачей. Программа обновления продолжается, и в текущем году планируется приобрести еще 373 единицы оборудования.
