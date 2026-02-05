Еще в одном селе Коми построили новый ФАП

В селе Нерица Усть-Цилемского района открылся современный фельдшерско-акушерский пункт, предоставляющий жителям доступ к качественной первичной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Новый ФАП появился в Нерице благодаря нацпрограмме «Продолжительная и активная жизнь» и стал значимым событием в рамках Года села, объявленного главой региона.

Современное здание включает в себя кабинет приема, оборудованный гинекологическим креслом, процедурный кабинет и палату временного пребывания. Особое внимание уделено потребностям маломобильных граждан, создана безбарьерная среда.

ФАП оснащен новейшим медицинским оборудованием, включая автоматический дефибриллятор, электрокардиограф, анализатор гемоглобина и глюкометр. Компьютерное оснащение и подключение к районной электронной системе гарантируют оперативность и эффективность работы.