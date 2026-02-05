Еще в одном селе Коми построили новый ФАП
- 07:30 5 февраля
- Инесса Богатая
В селе Нерица Усть-Цилемского района открылся современный фельдшерско-акушерский пункт, предоставляющий жителям доступ к качественной первичной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Новый ФАП появился в Нерице благодаря нацпрограмме «Продолжительная и активная жизнь» и стал значимым событием в рамках Года села, объявленного главой региона.
Современное здание включает в себя кабинет приема, оборудованный гинекологическим креслом, процедурный кабинет и палату временного пребывания. Особое внимание уделено потребностям маломобильных граждан, создана безбарьерная среда.
ФАП оснащен новейшим медицинским оборудованием, включая автоматический дефибриллятор, электрокардиограф, анализатор гемоглобина и глюкометр. Компьютерное оснащение и подключение к районной электронной системе гарантируют оперативность и эффективность работы.
"Ранее ФАП располагался в неприспособленном здании. Для нас крайне важно обеспечить комфорт и высокий уровень первичной помощи жителям села, - отметил Вячеслав Захаров, главный врач Усть-Цилемской ЦРБ. – Теперь медицинские услуги станут доступнее, а условия пребывания в учреждении – значительно лучше."
В ФАПе трудятся фельдшер Зинаида Шамрина и санитарка Анастасия Канева.
Новое медучреждение рассчитано на обслуживание 144 жителей, включая 12 детей. Особое внимание уделяется работе с ветеранами боевых действий (2 человека) и инвалидами (6 человек).
В рамках программы развития сельской медицины в Республике Коми планируется строительство 69 новых ФАПов и амбулаторий, в том числе 10 в текущем году.
