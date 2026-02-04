Глава Коми обозначил приоритеты туризма

Предложено делать ставку на предпринимателей, развивающих событийный и экологический туризм, предлагающих качественные продукты для активного отдыха на природе.

Важными аспектами стали привлечение федеральных средств, новые формы поддержки турбизнеса и активное взаимодействие с инвесторами. Об этом стало известно после январских слушаний в селе Ыб.

Примером такого бизнеса служит гостевой комплекс, созданный архитекторами Дмитрием Ткачом и Алексеем Гарштей. В 2022 году они арендовали участок, где ранее располагалась турбаза, и при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство" создали современный глэмпинг.

Гольдштейн посетил комплекс и обсудил с предпринимателями перспективы развития и возможную помощь от правительства Коми. Во встрече участвовали Дмитрий Братыненко, Марина Бадмацыренова и Илья Семяшкин.

Гарштя отметил, что поддержка правительства Коми была очень важна. Сейчас в комплексе четыре экодома, к маю планируется открытие еще четырёх.

Предприниматели рассказали о планах расширения и проблемах, требующих внимания властей. В частности, подключение к централизованному газоснабжению снизит расходы на электроэнергию в пять раз. Также необходимо расширение участка для развития новых проектов и превращения глэмпинга в крупный турцентр.

Гольдштейн поддержал инициативы предпринимателей, подчеркнув важность создания привлекательных туристических точек в регионе. Ткач и Гарштя планируют расширить спектр услуг: от зимних развлечений (снегоходы, лыжи) до летних (сплавы на байдарках и сап-серфинг).

Гольдштейн поручил правительству Коми изучить озвученные просьбы предпринимателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми суд рассмотрит дело о масштабной афере с налоговыми вычетами.