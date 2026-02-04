Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Глава Коми обозначил приоритеты туризма

Глава Коми обозначил приоритеты туризмаrkomi.ru

Важными аспектами стали привлечение федеральных средств, новые формы поддержки турбизнеса и активное взаимодействие с инвесторами. Об этом стало известно после январских слушаний в селе Ыб.

Предложено делать ставку на предпринимателей, развивающих событийный и экологический туризм, предлагающих качественные продукты для активного отдыха на природе.

Примером такого бизнеса служит гостевой комплекс, созданный архитекторами Дмитрием Ткачом и Алексеем Гарштей. В 2022 году они арендовали участок, где ранее располагалась турбаза, и при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство" создали современный глэмпинг.

Гольдштейн посетил комплекс и обсудил с предпринимателями перспективы развития и возможную помощь от правительства Коми. Во встрече участвовали Дмитрий Братыненко, Марина Бадмацыренова и Илья Семяшкин.

Гарштя отметил, что поддержка правительства Коми была очень важна. Сейчас в комплексе четыре экодома, к маю планируется открытие еще четырёх.

Предприниматели рассказали о планах расширения и проблемах, требующих внимания властей. В частности, подключение к централизованному газоснабжению снизит расходы на электроэнергию в пять раз. Также необходимо расширение участка для развития новых проектов и превращения глэмпинга в крупный турцентр.

Гольдштейн поддержал инициативы предпринимателей, подчеркнув важность создания привлекательных туристических точек в регионе. Ткач и Гарштя планируют расширить спектр услуг: от зимних развлечений (снегоходы, лыжи) до летних (сплавы на байдарках и сап-серфинг).

Гольдштейн поручил правительству Коми изучить озвученные просьбы предпринимателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми суд рассмотрит дело о масштабной афере с налоговыми вычетами.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+