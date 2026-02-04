В Коми суд рассмотрит дело о масштабной афере с налоговыми вычетами

Фото "Про Город"

Организованная группа мошенников вывела из бюджета более 1,4 миллиона рублей, имитируя дорогостоящее лечение. Ключевую роль в схеме сыграла сотрудница стоматологической клиники. В Республике Коми скоро начнётся судебный процесс над группой лиц, обвиняемых в хищении бюджетных средств через фиктивные налоговые вычеты. В числе фигурантов — супружеская пара из Тихвина (Ленинградская область) и их сообщник. Прокуратура региона уже утвердила обвинительное заключение.

В 2022 году злоумышленники разработали многоходовую аферу:

жена одного из организаторов, работая в стоматологической клинике, оформляла поддельные документы о проведении дорогостоящего лечения;

на основании фальшивых чеков и справок участники группы подавали декларации на получение налоговых вычетов;

к схеме привлекли семерых жителей Коми, пообещав им долю от незаконно полученных средств. Тревожный сигнал поступил от сотрудницы налоговой службы. Она обратила внимание на странную закономерность: несколько жителей Инты представили чеки с идентичными номерами, выданными одной и той же клиникой в Тихвине. Это и стало отправной точкой для расследования.