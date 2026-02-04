В Коми суд рассмотрит дело о масштабной афере с налоговыми вычетами
- 19:15 4 февраля
- Инесса Богатая
Организованная группа мошенников вывела из бюджета более 1,4 миллиона рублей, имитируя дорогостоящее лечение. Ключевую роль в схеме сыграла сотрудница стоматологической клиники.
В Республике Коми скоро начнётся судебный процесс над группой лиц, обвиняемых в хищении бюджетных средств через фиктивные налоговые вычеты. В числе фигурантов — супружеская пара из Тихвина (Ленинградская область) и их сообщник. Прокуратура региона уже утвердила обвинительное заключение.
В 2022 году злоумышленники разработали многоходовую аферу:
- жена одного из организаторов, работая в стоматологической клинике, оформляла поддельные документы о проведении дорогостоящего лечения;
- на основании фальшивых чеков и справок участники группы подавали декларации на получение налоговых вычетов;
- к схеме привлекли семерых жителей Коми, пообещав им долю от незаконно полученных средств.
Тревожный сигнал поступил от сотрудницы налоговой службы. Она обратила внимание на странную закономерность: несколько жителей Инты представили чеки с идентичными номерами, выданными одной и той же клиникой в Тихвине. Это и стало отправной точкой для расследования.
Дело направлено в Интинский городской суд. Расследование вела следственная часть МВД по Республике Коми. Обвиняемым грозит ответственность за мошенничество в крупном размере.
Напомним, ранее сообщалось, что суд оштрафовал жительницу Коми за выдумку о краже в сдаваемой квартире.