Жителям Коми рассказали, чем опасно нелегальное трудоустройство и зарплата в конверте 

«Чтобы узнать все о своей трудовой деятельности, закажите себе на портале Госуслуги выписку от Социального фонда России», - рассказали нашему изданию в ОП Коми.

Если вы еще работаете, но уже скоро наступит время оформления пенсии - как узнать, достаточно ли вы накопили трудового стажа и отчисляли ли налоги за вас ваши работодатели? От этого зависит размер вашей будущей пенсии. В чувствительной теме выяснила нюансы корреспондент «Про Города».

И уточнили: этот документ отражает сведения вашего лицевого счёта. То есть: в справке будут указаны все периоды вашей работы на всех местах, где вы были за свою жизнь трудоустроены официально - внесением записи в трудовую книжку, с подписанием трудового договора и получением зарплаты в белую (а не в конверте).

Выписка позволит вам узнать, как и из чего формируется ваша пенсия. Вы можете проверить учтённый стаж, размер накоплений, величину заработанных пенсионных коэффициентов и отчислений работодателя, определяющих размер пенсии.

А еще вы будете в курсе, в каком пенсионном фонде размещены ваши накопления и сумму от их инвестирования (помимо государственного в нашей стране ведут деятельность и различные негосударственные фонды).

Такую выписку стоит заказывать себе после каждого периода смены работы - если в данных фонда обнаружите ошибки, то попросите фонд оперативно их исправлять.

Каждый календарный год трудовой деятельности россиянина оценивается в пенсионных коэффициентах. Их количество за год зависит от суммы страховых взносов, оплаченных работодателем или вами самими в СФР.

Вот, кстати, почему так важно легитимное трудоустройство и белая зарплата!

В электронном виде (справка поступит вам на электронную почту в виде пдф-файла) документ пригодится для проверки размера пенсии после индексации или повышения; для оформления кредита в банке.

Бумажная справка поможет еще и получить социальную карту и оформить визу за границу.

Чтобы получить на бумаге справку - сходите в отделение СФР или в ближайший к вам офис МФЦ (Мои документы) с паспортом и СНИЛС.

Галина СЕРГЕЕВА