В Коми пенсионерка замерзает в многоквартирном доме

Если дома приходиться ходить в теплых тапочках и свитере вместо футболки и босых ног, то самое время проверить температуру в помещении. Каковы нормативы прогрева жилья в многоквартирном доме и куда жаловаться, если они нарушены - выяснила корреспондент "Про Города".

В редакцию обратилась пенсионерка из села Пажга Сыктывдинского района. Всю зиму Мария Александровна Иванова не снимает дома меховые бурки (вид домашних пим), спит под двумя пледами и носит шерстяной свитер. Термометр у нее не поднимается выше отметки плюс десять градусов. И так - с декабря.

Как решить вопрос с едва теплыми батареями - она не знает.

"Норматив температуры воздуха в жилье предусматривает не ниже плюс 19 градусов в обычных комнатах и не менее 22 градусов в торцевых, - напомнили нашим читателям в Общественной палате Коми. - Сначала о проблеме надо сообщить в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Если там не помогли или отреагировали на заявление формально (скажем, просто отпиской), сигнализировать следует в письменном виде в ГЖИ".



Государственные жилищные инспекции работают во всех городах и районах нашей республики. А курирует их деятельность в Сыктывкаре на региональном уровне Служба стройжилнадзора Коми.

Инспекторы на основании письменного заявления выходят на объекты и актируют состояние жилья. Если норматив нарушен - ГЖИ это выяснит, побывав в жилфонде и обследовав и проблемную квартиру, и по необходимости места общего пользования.