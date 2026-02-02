В Коми пенсионерка замерзает в многоквартирном доме
- 19:30 2 февраля
Если дома приходиться ходить в теплых тапочках и свитере вместо футболки и босых ног, то самое время проверить температуру в помещении. Каковы нормативы прогрева жилья в многоквартирном доме и куда жаловаться, если они нарушены - выяснила корреспондент "Про Города".
В редакцию обратилась пенсионерка из села Пажга Сыктывдинского района. Всю зиму Мария Александровна Иванова не снимает дома меховые бурки (вид домашних пим), спит под двумя пледами и носит шерстяной свитер. Термометр у нее не поднимается выше отметки плюс десять градусов. И так - с декабря.
Как решить вопрос с едва теплыми батареями - она не знает.
"Норматив температуры воздуха в жилье предусматривает не ниже плюс 19 градусов в обычных комнатах и не менее 22 градусов в торцевых, - напомнили нашим читателям в Общественной палате Коми. - Сначала о проблеме надо сообщить в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Если там не помогли или отреагировали на заявление формально (скажем, просто отпиской), сигнализировать следует в письменном виде в ГЖИ".
Государственные жилищные инспекции работают во всех городах и районах нашей республики. А курирует их деятельность в Сыктывкаре на региональном уровне Служба стройжилнадзора Коми.
Инспекторы на основании письменного заявления выходят на объекты и актируют состояние жилья. Если норматив нарушен - ГЖИ это выяснит, побывав в жилфонде и обследовав и проблемную квартиру, и по необходимости места общего пользования.
"Кроме того, инспекция поможет понять: гигакалорий недостаточно поступает в сам дом от тепловой компании (для этого будет проверен тепло узел), либо тепло не добирается до конкретного жилого помещения на конкретном этаже конкретного подъезда, - уточнили нам в палате. - В зависимости от выводов, сделанных на основании заключения по итогам проверки, ГЖИ привлечет к ответственности либо управленцев домом, либо ресурсника. А главное - оставит конкретный адрес на своем контроле до полного устранения проблемы".
Непосредственно с нашей читательницей инспектор ГЖИ по просьбе редакции свяжется и посетит ее уже на текущей неделе. По итогам осмотра теплоузла в доме и квартиры пенсионерки органу надзора станет ясно: кто виноват и с кого требовать подачу должного тепла в жилье ветерана.
В ОП Коми всех жителей региона призывают в течение февраля сообщать в палату о проблемах с теплоснабжением: мониторинг жилфонда по данной теме с начала зимы проводит постоянная рабочая группа по вопросам ЖКХ.
Галина СЕРГЕЕВА