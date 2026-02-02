Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми пенсионерка замерзает в многоквартирном доме

В Коми пенсионерка замерзает в многоквартирном домеФото автора статьи

Если дома приходиться ходить в теплых тапочках и свитере вместо футболки и босых ног, то самое время проверить температуру в помещении. Каковы нормативы прогрева жилья в многоквартирном доме и куда жаловаться, если они нарушены - выяснила корреспондент "Про Города".

В редакцию обратилась пенсионерка из села Пажга Сыктывдинского района. Всю зиму Мария Александровна Иванова не снимает дома меховые бурки (вид домашних пим), спит под двумя пледами и носит шерстяной свитер. Термометр у нее не поднимается выше отметки плюс десять градусов. И так - с декабря.
Как решить вопрос с едва теплыми батареями - она не знает.

"Норматив температуры воздуха в жилье предусматривает не ниже плюс 19 градусов в обычных комнатах и не менее 22 градусов в торцевых, - напомнили нашим читателям в Общественной палате Коми. - Сначала о проблеме надо сообщить в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Если там не помогли или отреагировали на заявление формально (скажем, просто отпиской), сигнализировать следует в письменном виде в ГЖИ".


Государственные жилищные инспекции работают во всех городах и районах нашей республики. А курирует их деятельность в Сыктывкаре на региональном уровне Служба стройжилнадзора Коми.

Инспекторы на основании письменного заявления выходят на объекты и актируют состояние жилья. Если норматив нарушен - ГЖИ это выяснит, побывав в жилфонде и обследовав и проблемную квартиру, и по необходимости места общего пользования.


"Кроме того, инспекция поможет понять: гигакалорий недостаточно поступает в сам дом от тепловой компании (для этого будет проверен тепло узел), либо тепло не добирается до конкретного жилого помещения на конкретном этаже конкретного подъезда, - уточнили нам в палате. - В зависимости от выводов, сделанных на основании заключения по итогам проверки, ГЖИ привлечет к ответственности либо управленцев домом, либо ресурсника. А главное - оставит конкретный адрес на своем контроле до полного устранения проблемы".


Непосредственно с нашей читательницей инспектор ГЖИ по просьбе редакции свяжется и посетит ее уже на текущей неделе. По итогам осмотра теплоузла в доме и квартиры пенсионерки органу надзора станет ясно: кто виноват и с кого требовать подачу должного тепла в жилье ветерана.

В ОП Коми всех жителей региона призывают в течение февраля сообщать в палату о проблемах с теплоснабжением: мониторинг жилфонда по данной теме с начала зимы проводит постоянная рабочая группа по вопросам ЖКХ.

Галина СЕРГЕЕВА

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+