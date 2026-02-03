В Коми полиция поймала рецидивиста, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
- 08:45 3 февраля
- Инесса Богатая
Инцидент случился в Печоре. Оперативники выявили причастность ранее судимого жителя города к преступной деятельности, связанной с наркотическими веществами. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми.
В ходе обыска в квартире 48-летнего подозреваемого найдены высушенные части запрещенного растения различного размера, расфасованные в упаковки. Проведенная экспертиза показала, что общий вес изъятого наркотика составил 165 граммов. Помимо этого, в помещении обнаружено специальное оборудование для культивирования растений.
Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит десять лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что у жителя Ухты в квартире нашли целую плантацию запрещенных в России веществ. Он оборудовал целую лабораторию в помещении. Часть товаров он уже успел реализовать.