В Коми полиция поймала рецидивиста, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Инцидент случился в Печоре. Оперативники выявили причастность ранее судимого жителя города к преступной деятельности, связанной с наркотическими веществами. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми.

В ходе обыска в квартире 48-летнего подозреваемого найдены высушенные части запрещенного растения различного размера, расфасованные в упаковки. Проведенная экспертиза показала, что общий вес изъятого наркотика составил 165 граммов. Помимо этого, в помещении обнаружено специальное оборудование для культивирования растений.