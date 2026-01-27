Логотип новостного портала Прогород
У жителя Коми в квартире нашли целую плантацию наркотиков

У жителя Коми в квартире нашли целую плантацию наркотиков Фото "Про Город"

Инцидент случился в Ухте. Местный житель выращивал "запрещенку" прямо в квартире. О деталях сообщили в МВД по Коми.

По данным ведомства, в результате оперативных действий сотрудники ухтинского отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 38-летнего мужчину. При обыске в его квартире обнаружена лаборатория.

В специально оборудованной комнате культивировалась "запрещенка". Также полиция нашла емкости с еще одним психотропным веществом.

Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы это наркотики.

Следствие установило, что задержанный успел продать жителю одного из поселков под Ухтой брикет весом более восьми граммов, который был изъят у покупателя.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

