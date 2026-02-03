Аномальные морозы покинули южную часть Коми

Фото "Про Город"

Синоптики прогнозируют морозную погоду и небольшой снег на большей части территории. В Сыктывкаре и Объячево ожидается облачная погода с прояснениями. Температура в течение суток будет колебаться от -11 до -14°C, при этом в Объячево днем возможно понижение до -20°C. Ожидается умеренный снег ночью, переходящий в небольшой днем. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Ухте и Троицко-Печорске также прогнозируется облачность с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. В Ухте ночная температура опустится до -19…-21 °C, днем ожидается -13…-15 °C. В Троицко-Печорске ночью -18…-20 °C, днем -13…-15 °C. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.