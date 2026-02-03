Логотип новостного портала Прогород
Аномальные морозы покинули южную часть Коми

Синоптики прогнозируют морозную погоду и небольшой снег на большей части территории. 

В Сыктывкаре и Объячево ожидается облачная погода с прояснениями. Температура в течение суток будет колебаться от -11 до -14°C, при этом в Объячево днем возможно понижение до -20°C. Ожидается умеренный снег ночью, переходящий в небольшой днем. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Ухте и Троицко-Печорске также прогнозируется облачность с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. В Ухте ночная температура опустится до -19…-21 °C, днем ожидается -13…-15 °C. В Троицко-Печорске ночью -18…-20 °C, днем -13…-15 °C. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.

В Печоре, Воркуте, Усинске, Инте, Вуктыле и Усть-Цильме ожидается переменная облачность. В Печоре ночью столбик термометра опустится до -29…-31 °C, днем -20…-22 °C. В Воркуте ночью -25…-27 °C, днем -15…-17 °C. В Усинске прогнозируются самые низкие температуры: ночью -33…-35 °C, днем -20…-22 °C. В Инте ночью -29…-31 °C, днем -18…-20 °C. В Вуктыле ночью -25…-27 °C, днем -15…-17 °C. В Усть-Цильме ночью -27…-29 °C, днем -19…-21 °C. Временами небольшой снег ожидается в Печоре, Воркуте, Усинске, Инте, Вуктыле; в Усть-Цильме ночью без осадков, днем снег. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, в Воркуте – южный, умеренный.

