2 февраля принесет в Сыктывкар заметное потепление и небольшой снег

Фото из архива редакции

Температура в столице Коми днем поднимется до -13 градусов, а ночью будет наблюдаться резкий переход от сильного мороза к более мягким значениям. Как следует из прогностических данных Коми ЦГМС, ночь в Сыктывкаре начнется еще с крепкого мороза. В первые ночные часы температура составит -22...-24 °C. Однако к утру ожидается резкое и значительное потепление – столбики термометров поднимутся до отметок -15...-17 °C. Днем воздух прогреется еще сильнее, и значения будут колебаться в пределах -11...-13 °C.

Погода будет определяться облачностью с периодами прояснений. Ночью осадков, по всей вероятности, не будет, но с утра и в течение дня горожан ждет небольшой снег. Ветер восточного направления будет умеренным, что вместе с повышением температуры сделает пребывание на улице гораздо более комфортным после аномальных холодов.

В других районах республики температурная картина будет весьма контрастной, но везде наметится тенденция к потеплению. Наиболее резкий скачок ожидается в центральных районах. Здесь ночью еще ударят морозы до -35...-37 °C, но днем воздух прогреется до -18...-20 °C. Облачность будет переменной, осадков не предвидится, а ветер восточный умеренный.