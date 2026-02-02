Логотип новостного портала Прогород
2 февраля принесет в Сыктывкар заметное потепление и небольшой снег

2 февраля принесет в Сыктывкар заметное потепление и небольшой снег

Температура в столице Коми днем поднимется до -13 градусов, а ночью будет наблюдаться резкий переход от сильного мороза к более мягким значениям.

Как следует из прогностических данных Коми ЦГМС, ночь в Сыктывкаре начнется еще с крепкого мороза. В первые ночные часы температура составит -22...-24 °C. Однако к утру ожидается резкое и значительное потепление – столбики термометров поднимутся до отметок -15...-17 °C. Днем воздух прогреется еще сильнее, и значения будут колебаться в пределах -11...-13 °C.

Погода будет определяться облачностью с периодами прояснений. Ночью осадков, по всей вероятности, не будет, но с утра и в течение дня горожан ждет небольшой снег. Ветер восточного направления будет умеренным, что вместе с повышением температуры сделает пребывание на улице гораздо более комфортным после аномальных холодов.

В других районах республики температурная картина будет весьма контрастной, но везде наметится тенденция к потеплению. Наиболее резкий скачок ожидается в центральных районах. Здесь ночью еще ударят морозы до -35...-37 °C, но днем воздух прогреется до -18...-20 °C. Облачность будет переменной, осадков не предвидится, а ветер восточный умеренный.

На северо-востоке ночные показатели составят -28...-30 °C, а дневные -16...-18 °C. Ветер южный, умеренный, с порывами. В северных районах похолодание останется более устойчивым: ночью -33...-35 °C, днем -25...-27 °C при восточном умеренном ветре.

Наиболее теплая и снежная погода установится на юго-западе Коми. Здесь ночью будет -16...-18 °C, а днем термометры покажут -11...-13 °C. Погода будет облачной с снегопадом при умеренном восточном ветре.

Таким образом, понедельник станет переходным днем, когда влияние циклонов начнет активно вытеснять арктический холод. Жителям Сыктывкара и юго-запада региона стоит приготовиться к снегу, который может ухудшить видимость на дорогах и потребует повышенной осторожности от автомобилистов и пешеходов. Однако общее повышение температуры является благоприятным знаком, предвещающим окончание периода экстремальных морозов.

