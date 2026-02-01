Жителям Коми рассказали, как тепловики работают в условиях морозов

Как коммунальные предприятия в нынешние морозы меняют режим работы, чтобы в домах сыктывкацев батареи оставались горячими? В ситуации разобралась корреспондент «Про Города».

Как пояснили нашему изданию в ресурсоснабжающих компаниях, обеспечивающих теплом дома столицы Коми, в эти дни они увеличивают температуру в системе теплоснабжения.

Температура теплоносителя постепенно увеличивается до предельно разрешенных 90-100 градусов. Такой режим позволяет подавать гигакалорий столько, чтобы в домашнем очаге горожане не мерзли.

«Изменение режима планируем заранее с учетом изучаемого нами прогноза синоптиков. Но потребителям важно понимать, что оперативно либо и понижение температуры теплоносителя не обеспечить: система теплоснабжения, скажем так, не очень поворотлива», - уточнили нашему изданию на одном из коммунальных предприятий муниципалитета.

Температура под сотню градусов повышается только на магистральных сетях. Такой кипяток не добирается до внутридомовых труб. Температура радиаторов рассчитывается в зависимости от проекта дома, чтобы в квартирах она сохранялась не ниже норматива (+19 градусов обычных жилых помещениях и +22 градуса в торцевых).