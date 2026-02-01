Логотип новостного портала Прогород
Жителям Коми рассказали, как тепловики работают в условиях морозов

Жителям Коми рассказали, как тепловики работают в условиях морозов Фото автора

Как коммунальные предприятия в нынешние морозы меняют режим работы, чтобы в домах сыктывкацев батареи оставались горячими? В ситуации разобралась корреспондент «Про Города».

Как пояснили нашему изданию в ресурсоснабжающих компаниях, обеспечивающих теплом дома столицы Коми, в эти дни они увеличивают температуру в системе теплоснабжения.

Температура теплоносителя постепенно увеличивается до предельно разрешенных 90-100 градусов. Такой режим позволяет подавать гигакалорий столько, чтобы в домашнем очаге горожане не мерзли.

«Изменение режима планируем заранее с учетом изучаемого нами прогноза синоптиков. Но потребителям важно понимать, что оперативно либо и понижение температуры теплоносителя не обеспечить: система теплоснабжения, скажем так, не очень поворотлива», - уточнили нашему изданию на одном из коммунальных предприятий муниципалитета.

Температура под сотню градусов повышается только на магистральных сетях. Такой кипяток не добирается до внутридомовых труб. Температура радиаторов рассчитывается в зависимости от проекта дома, чтобы в квартирах она сохранялась не ниже норматива (+19 градусов обычных жилых помещениях и +22 градуса в торцевых).

«Проверять качество теплоснабжения в многоквартирном доме должны не поставщики отопления, а управленцы жилфондом. Поэтому в случае, если у вас градусник в квартире превышает менее 19-ти градусов, жаловаться следует не тепловикам, а в свою управляющую компанию либо ТСЖ (ЖСК)», - напомнили нашим читателям в Общественной палате Коми, где постоянная рабочая группа по вопросам ЖКХ этой зимой проводит мониторинг качества теплоснабжения жителей городов и районов.

Корректировка параметров подачи тепла и горячей воды для объектов жилфонда и нежилых зданий выполняется в ручном либо авторежиме на профильных предприятиях региона. За полноценное функционирование техники и оборудования отвечают операторы котельных и диспетчерских служб. В их полномочиях контроль показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации.

В ОП Коми нашим читателям напомнили, что не следует приближаться к местам, где ведутся работы на теплосетях, а также к котельным и теплопунктам, тепловым камерам и люкам. Не оставляйте свой транспорт около теплотрасс, тепловых пунктов и других энергообъектов. Обходите стороной места парений из колодцев, а также иные участки, особенно если невооруженным глазом заметно, что грунт просел или образовалась утечка.

Галина СЕРГЕЕВА

