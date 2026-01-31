Журналисты расскажут жителям Коми об уникальном месте силы
Местом силы для верующих в Коми может стать Усть-Вымский район. Почему стоит время от времени ездить туда и как это позволит воплотить в жизнь заветные мечты - выяснила корреспондент «Про Города».
Как сообщил нашему изданию министр национальной политики региона Роман Носков, в 2026-ом в Республике - особая мемориальная дата: 630-летие преставления (ухода в мир иной) святителя земли коми народа Стефана Пермского.
По случаю этого грядущего события профильное министерство готовит уникальный пресс-тур. «В июне мы соберем представителей всех желающих СМИ и отвезем в Усть-Вымский район, - обрадовал Роман Вениаминович. - Журналисты проедут по местам, связанным с миссионерской деятельностью святого, считающегося покровителем Республики Коми».
Напомним, Стефан Пермский в 1380 году, придя из родного края (ныне это Великий Устюг) на земли нынешней Республики Коми, стал учить местных жителей вере в Бога. И начал эту деятельность в Усть-Вымском районе. На холме с видом на берег реки Вычегда инок обустроил келью, а затем возвел первую в Коми Благовещенскую церковь из дерева. Когда территория превратилась в целый Владычный городок (на месте срубленной берёзы — идола язычников) - он поднял там храм Архистратига Божия Михаила и Небесных Сил.
Стефан подарил нашим предкам письменность и азбуку (анбур), а также обернул зырян в православных, искоренив язычество. В 1383 году учредил Пермскую епархию, получив сан первого епископа, а Усть-Вымь обрела статус центра епархии и религиозной, политической и экономической неформальной столицы Коми края.
За земные заслуги Русская Православная Церковь (РПЦ) возвела Стефана Пермского после преставления (упокоения) в лик святых.
По словам православных туристов, в наши дни посещение тех мест в районе благотворно влияет на людей: сбываются желания в форме молитв, происходит исцеление тела и обретается душевный мир и покой. Принято считать, что, несмотря на пришедшие шесть веков, там сохраняется особая атмосфера и энергетика. У верующих это принято называть «намоленными местами».
Обо всем этом участники пресс-тура подробно расскажут в своих репортажах по итогам посещения района.
Автора: Галина СЕРГЕЕВА