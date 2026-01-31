289 километров дорог и 29 мостов отремонтируют в Коми за три года

Фото "Про Город"

Власти региона намерены существенно модернизировать дорожную сеть и транспортную систему в ближайшие годы. Инициатива, представленная на Январских слушаниях под руководством главы региона Ростислава Гольдштейна, предусматривает ремонт сотен километров дорог и мостов. В рамках слушаний, где собрались представители правительства, муниципалитетов и эксперты, был проведен анализ текущей ситуации и определены приоритеты на ближайшую перспективу. Министр транспорта Коми Николай Соколов представил детальный отчет о проделанной работе и планах на будущее.

Согласно представленным данным, в 2025 году уже было приведено в порядок 226 км автодорог и 7 мостов. Планы на ближайшие три года включают ремонт 289 км дорог и 29 мостовых сооружений. Особое внимание уделяется реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который должен обеспечить соответствие региональных дорог нормативным требованиям на 50, 5% к 2028 году.

Транспортная система республики также демонстрирует положительную динамику. В 2025 году было перевезено 47 миллионов пассажиров по 274 маршрутам, а мобильность населения увеличилась на 2, 5%. Важным шагом станет капитальный ремонт аэропортов Сыктывкара, Ухты и Усинска, запланированный на 2026-2030 годы с привлечением федерального финансирования.