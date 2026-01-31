Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

289 километров дорог и 29 мостов отремонтируют в Коми за три года

289 километров дорог и 29 мостов отремонтируют в Коми за три годаФото "Про Город"

Власти региона намерены существенно модернизировать дорожную сеть и транспортную систему в ближайшие годы. Инициатива, представленная на Январских слушаниях под руководством главы региона Ростислава Гольдштейна, предусматривает ремонт сотен километров дорог и мостов.

В рамках слушаний, где собрались представители правительства, муниципалитетов и эксперты, был проведен анализ текущей ситуации и определены приоритеты на ближайшую перспективу. Министр транспорта Коми Николай Соколов представил детальный отчет о проделанной работе и планах на будущее.

Согласно представленным данным, в 2025 году уже было приведено в порядок 226 км автодорог и 7 мостов. Планы на ближайшие три года включают ремонт 289 км дорог и 29 мостовых сооружений. Особое внимание уделяется реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который должен обеспечить соответствие региональных дорог нормативным требованиям на 50, 5% к 2028 году.

Транспортная система республики также демонстрирует положительную динамику. В 2025 году было перевезено 47 миллионов пассажиров по 274 маршрутам, а мобильность населения увеличилась на 2, 5%. Важным шагом станет капитальный ремонт аэропортов Сыктывкара, Ухты и Усинска, запланированный на 2026-2030 годы с привлечением федерального финансирования.

Несмотря на вызовы, связанные с финансированием, власти Коми намерены приложить максимум усилий для улучшения качества жизни населения, подчеркнул министр Соколов.

Напомним, ранее сообщалось, что Республика Коми демонстрирует лидерство в модернизации библиотек и расширяет культурно-туристические горизонты.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+