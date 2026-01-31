Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Республика Коми демонстрирует лидерство в модернизации библиотек и расширяет культурно-туристические горизонты

Республика Коми демонстрирует лидерство в модернизации библиотек и расширяет культурно-туристические горизонтыrkomi.ru

В Сыктывдинском районе прошли Январские слушания, собравшие правительство Коми, глав муниципалитетов, депутатов и федеральных экспертов. Инициатива Главы региона Ростислава Гольдштейна нацелена на анализ проблем и определение стратегии для улучшения жизни в республике.

Зампред правительства Сергей Емельянов представил итоги 2025 года, отметив успехи в реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". В 2025 году созданы модельные библиотеки, обновлены детские школы искусств и музеи, открыт проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. До 2028 года планируется открытие 14 детских культурных центров, модернизация домов культуры и музыкальных школ, а также создание 72 модельных библиотек. В Сыктывкаре появится Школа креативных индустрий, а в дальнейшем еще две.

В сфере туризма акцент сделан на развитии инфраструктуры и проведении мероприятий. Введены в эксплуатацию глэмпинги и кемпстоянка, открыт Туристский информационный центр в Сыктывкаре. Министерство туризма займется разработкой программы развития внутреннего и въездного туризма, а также поддержкой бизнеса.

Для молодежи в 2023-2025 годах открыто 11 центров, в 2026 году появятся еще три. В мероприятиях для молодежи приняли участие 123 тысячи человек.

В сфере национальной политики в Сыктывкаре пройдет финал премии «Гордость нации», в 2027 году – Всероссийский форум финно-угорских народов.

В планах развитие спорта – открытие спортплощадок, модульных залов, фиджитал-центра и строительство тренировочного центра по хоккею в Ухте.

Напомним, ранее сообщалось, что конфликты в заведениях Коми пресечены силами Росгвардии.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+