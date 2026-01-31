Республика Коми демонстрирует лидерство в модернизации библиотек и расширяет культурно-туристические горизонты

В Сыктывдинском районе прошли Январские слушания, собравшие правительство Коми, глав муниципалитетов, депутатов и федеральных экспертов. Инициатива Главы региона Ростислава Гольдштейна нацелена на анализ проблем и определение стратегии для улучшения жизни в республике.

Зампред правительства Сергей Емельянов представил итоги 2025 года, отметив успехи в реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". В 2025 году созданы модельные библиотеки, обновлены детские школы искусств и музеи, открыт проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. До 2028 года планируется открытие 14 детских культурных центров, модернизация домов культуры и музыкальных школ, а также создание 72 модельных библиотек. В Сыктывкаре появится Школа креативных индустрий, а в дальнейшем еще две.