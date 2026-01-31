Республика Коми демонстрирует лидерство в модернизации библиотек и расширяет культурно-туристические горизонты
- 17:30 31 января
- Инесса Богатая
В Сыктывдинском районе прошли Январские слушания, собравшие правительство Коми, глав муниципалитетов, депутатов и федеральных экспертов. Инициатива Главы региона Ростислава Гольдштейна нацелена на анализ проблем и определение стратегии для улучшения жизни в республике.
Зампред правительства Сергей Емельянов представил итоги 2025 года, отметив успехи в реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". В 2025 году созданы модельные библиотеки, обновлены детские школы искусств и музеи, открыт проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. До 2028 года планируется открытие 14 детских культурных центров, модернизация домов культуры и музыкальных школ, а также создание 72 модельных библиотек. В Сыктывкаре появится Школа креативных индустрий, а в дальнейшем еще две.
В сфере туризма акцент сделан на развитии инфраструктуры и проведении мероприятий. Введены в эксплуатацию глэмпинги и кемпстоянка, открыт Туристский информационный центр в Сыктывкаре. Министерство туризма займется разработкой программы развития внутреннего и въездного туризма, а также поддержкой бизнеса.
Для молодежи в 2023-2025 годах открыто 11 центров, в 2026 году появятся еще три. В мероприятиях для молодежи приняли участие 123 тысячи человек.
В сфере национальной политики в Сыктывкаре пройдет финал премии «Гордость нации», в 2027 году – Всероссийский форум финно-угорских народов.
В планах развитие спорта – открытие спортплощадок, модульных залов, фиджитал-центра и строительство тренировочного центра по хоккею в Ухте.
