В Сыктывкаре можно погладить оленя и узнать все о вкладе этих животных в защиту Родины 

«На выставке мы представили уникальные архивные черно-белые снимки, отражающие работу оленей и каюров в годы войны. На плакатах отражены основные вехи этого особого подразделения в военное лихолетье, показаны биографии нескольких оленеводов из Коми, доблестно служивших на передовой, - прокомментировал стенды собеседник издания. - А также можно подойти и погладить оленя и посмотреть, что из себя представляет макет чума. Мы его соорудили в масштабе, в четыре раза меньше настоящего жилища каюров».

Корреспондент «Про Города» побывала в Доме дружбы народов Коми. Там открылась необычная выставка. Она посвящена 80-летию оленно-транспортных батальонов. В наступившем году этот юбилей и посвященный ему проект напоминает жителям Республики об отваге и мужестве предков, успешно сразившихся с фашизмом в прошлом веке.

Жители и гости столицы Коми могут погладить большого оленя, изучить настоящий чум и узнать, как эти животные нашего региона внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Кроме того, сотрудники учреждения своими руками обустроили диораму, расставив около полутысячи фигурок оленей и бойцов на земле, усыпанной искусственным снегом с расставленными деревьями из хвойных веточек, изображающих северные леса.

Власти СССР решили подключить оленеводов с их питомцами в 1941-ом для отражения атак противника на Карельском фронте, чтобы защитить Мурманск - ценный морской порт на северо-западе страны. Тем более что он считался самым протяженным за всю историю 1941-1945 годов и растянулся на 1600 километров. А потому требовал особой службы. К тому же эта территория служила транспортным путем Ленд-лиза: программы помощи государств-союзников Советского Союза. По северному морскому пути доставлялись важные грузы: оружие, провиант и пр.

20 ноября 1941 года вышло постановление Госкомитета обороны о мобилизации оленей и каюров для формирования спецбатальонов на территории военного округа для укрепления Карельского фронта. В итоге почти четыре тысячи четвероногих из Коми и Архангельской области приняли участие в войне: на их счету санитарная эвакуация (с полей сражений вывезено на упряжках более десяти тысяч раненых солдат), перевезено свыше 104 тонно-километров грузов (оружие, снаряды и пр).

Главным событием, доказавшим правильность принятого военным руководством страны решения о привлечении оленей, стали события периода 28 апреля - 11 мая 1942-го. В это время состоялась наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота. Она завершилась срывом наступления немцев на Мурманск. Итог: сохранение контроля за красной армией Севморпути.

Финальной знаковой страницей в биографии Великой Отечественной стала Петсамо-Киркенесская операция. Она длилась с 7 октября до 8 ноября 1944-го. Войска Карельского фронта и Северного флота на стыке границ трех государств (СССР, Норвегии и Финляндии) одержали победу, нареченную «десятым Сталинским ударом». Эта - очередная - победа наших бойцов поставила точку в боевых действиях в советском Заполярье.

По словам Григория Хатанзейского, посещение выставки станет полезным для горожан всех возрастов от детей до старшего поколения. Также принять участие в экскурсии можно семьями в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения памяти об исторической правде главного военного периода прошлого века.

Галина СЕРГЕЕВА

Фото автора