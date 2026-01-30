Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре можно погладить оленя и узнать все о вкладе этих животных в защиту Родины 

В Сыктывкаре можно погладить оленя и узнать все о вкладе этих животных в защиту Родины Фото автора

Жители и гости столицы Коми могут погладить большого оленя, изучить настоящий чум и узнать, как эти животные нашего региона внесли особый вклад в победу в Великой Отечественной войне. 

Корреспондент «Про Города» побывала в Доме дружбы народов Коми. Там открылась необычная выставка. Она посвящена 80-летию оленно-транспортных батальонов. В наступившем году этот юбилей и посвященный ему проект напоминает жителям Республики об отваге и мужестве предков, успешно сразившихся с фашизмом в прошлом веке.

Экскурсию «Про Городу» провел лично директор Дома дружбы народов Григорий Хатанзейский, также являющийся заместителем председателя Общественной палаты Коми. 

«На выставке мы представили уникальные архивные черно-белые снимки, отражающие работу оленей и каюров в годы войны. На плакатах отражены основные вехи этого особого подразделения в военное лихолетье, показаны биографии нескольких оленеводов из Коми, доблестно служивших на передовой, - прокомментировал стенды собеседник издания. - А также можно подойти и погладить оленя и посмотреть, что из себя представляет макет чума. Мы его соорудили в масштабе, в четыре раза меньше настоящего жилища каюров».

Кроме того, сотрудники учреждения своими руками обустроили диораму, расставив около полутысячи фигурок оленей и бойцов на земле, усыпанной искусственным снегом с расставленными деревьями из хвойных веточек, изображающих северные леса.  

Власти СССР решили подключить оленеводов с их питомцами в 1941-ом для отражения атак противника на Карельском фронте, чтобы защитить Мурманск - ценный морской порт на северо-западе страны. Тем более что он считался самым протяженным за всю историю 1941-1945 годов и растянулся на 1600 километров. А потому требовал особой службы. К тому же эта территория служила транспортным путем Ленд-лиза: программы помощи государств-союзников Советского Союза. По северному морскому пути доставлялись важные грузы: оружие, провиант и пр.

20 ноября 1941 года вышло постановление Госкомитета обороны о мобилизации оленей и каюров для формирования спецбатальонов на территории военного округа для укрепления Карельского фронта. В итоге почти четыре тысячи четвероногих из Коми и Архангельской области приняли участие в войне: на их счету санитарная эвакуация (с полей сражений вывезено на упряжках более десяти тысяч раненых солдат), перевезено свыше 104 тонно-километров грузов (оружие, снаряды и пр). 

Главным событием, доказавшим правильность принятого военным руководством страны решения о привлечении оленей, стали события периода 28 апреля - 11 мая 1942-го. В это время состоялась наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота. Она завершилась срывом наступления немцев на Мурманск. Итог: сохранение контроля за красной армией Севморпути.

Финальной знаковой страницей в биографии Великой Отечественной стала Петсамо-Киркенесская операция. Она длилась с 7 октября до 8 ноября 1944-го. Войска Карельского фронта и Северного флота на стыке границ трех государств (СССР, Норвегии и Финляндии) одержали победу, нареченную «десятым Сталинским ударом». Эта - очередная - победа наших бойцов поставила точку в боевых действиях в советском Заполярье. 

По словам Григория Хатанзейского, посещение выставки станет полезным для горожан всех возрастов от детей до старшего поколения. Также принять участие в экскурсии можно семьями в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения памяти об исторической правде главного военного периода прошлого века.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+