В Республике Коми расширяют сеть специализированной эндокринологической помощи

В ходе мероприятия руководители министерств и ведомств отчитались об основных достижениях, существующих вызовах и стратегических задачах на 2026 год. Особое внимание уделили реализации национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи.

Министр здравоохранения региона Ирина Кондратьева представила итоги работы ведомства и планы на текущий год в рамках Январских слушаний, организованных по инициативе главы республики Ростислава Гольдштейна.

В частности, в 2025 году пациенты с хроническим гепатитом C получили возможность проходить лекарственную терапию амбулаторно, что позволило им сохранить привычный ритм жизни. По словам Кондратьевой, в регионе зарегистрировано более 3400 человек с данным диагнозом, и ведомство прилагает усилия для обеспечения каждого из них необходимой помощью.

Одним из ключевых достижений стало создание межрайонного эндокринологического центра в Воркуте, оснащенного передовым оборудованием. Инвестиции в проект превысили 9 миллионов рублей. Центр играет важную роль в ранней диагностике и лечении сахарного диабета, помогая снизить риск развития осложнений. В Воркуте на учете состоит более 2300 пациентов с этим заболеванием, причем более 500 случаев были выявлены впервые в прошлом году. Медицинские специалисты и сами пациенты активно повышают свою квалификацию и знания, что способствует более эффективному контролю над состоянием здоровья.

В текущем году планируется открыть аналогичный эндокринологический центр в Ухте, на что выделят более 10 миллионов рублей.

Кроме того, министерство уделяет приоритетное внимание поддержке детей и беременных женщин с сахарным диабетом, обеспечивая им постоянный мониторинг уровня глюкозы в крови. На сегодня такую помощь получают сотни юных жителей и будущих мам.

В рамках профилактической работы специалисты провели консультации и дали рекомендации по оздоровлению каждому десятому жителю Коми с выявленными факторами риска. Более 11 тысяч пациентов уже вовлечены в индивидуальные программы здорового образа жизни, а обследования на рабочих местах позволили выявить и начать медицинское сопровождение еще нескольких тысяч человек.

В завершение доклада министр Кондратьева представила информацию о строящихся объектах здравоохранения, планируемых поставках нового оборудования и других направлениях деятельности ведомства.

