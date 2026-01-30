Жительница Коми перевела аферистам полтора миллиона рублей, взяв кредиты на брата

Фото "Про Город"

Инцидент произошел в Ижемском районе. О деталях происшествия рассказали в пресс-службе судов республики. Так, в районное отделение направили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в краже в особо крупном размере с банковского счета.

Как стало известно, в октябре 2024 года женщина незаконно зашла в онлайн банк своего двоюродного брала и оформила на его имя кредиты на общую сумму 1, 5 миллиона рублей.

Похищенные средства злоумышленница перевела аферистам, обещавшим ей прибыль от инвестиций в криптовалюту. Отмечается, что в ходе расследования женщина полностью компенсировала ущерб двоюродному брату и признала свою вину.