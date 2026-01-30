Фальшивая биржа и мнимая прибыль: жительница Коми лишилась 10 миллионов в инвестиционной афере
- 16:30 30 января
- Инесса Богатая
В полицию Ухты обратилась 41-летняя женщина, ставшая жертвой изощренной схемы обмана, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Потерпевшая рассказала, что соблазнилась рекламными объявлениями об инвестициях в интернете.
Злоумышленник, выдавший себя за брокера, убедил ее установить приложение, имитирующее торговлю на бирже. В течение месяца обманщик склонял женщину переводить деньги на указанные счета, представляя поддельные графики роста "доходов". В ход пошли не только личные сбережения, но и кредитные средства.
Когда ухтинка попыталась вывести мнимую прибыль, ее аккаунт заблокировали. Мошенники объяснили это хакерской атакой и потребовали дополнительный взнос в размере тысячи долларов для восстановления доступа. Только после этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб от действий аферистов составил около 10 миллионов рублей.
Полиция открыла уголовное дело из-за этого инцидента.
Напомним, ранее сообщалось, что Воркуте должник за электричество решил подключиться к сети соседки.