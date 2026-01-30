Фальшивая биржа и мнимая прибыль: жительница Коми лишилась 10 миллионов в инвестиционной афере

В полицию Ухты обратилась 41-летняя женщина, ставшая жертвой изощренной схемы обмана, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Потерпевшая рассказала, что соблазнилась рекламными объявлениями об инвестициях в интернете.

Злоумышленник, выдавший себя за брокера, убедил ее установить приложение, имитирующее торговлю на бирже. В течение месяца обманщик склонял женщину переводить деньги на указанные счета, представляя поддельные графики роста "доходов". В ход пошли не только личные сбережения, но и кредитные средства.