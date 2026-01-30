В одном из сел Коми газифицировали ФАП
- 14:30 30 января
- Инесса Богатая
Медкорпус возели в селе Часово. Работники "Газпром газораспределение Сыктывкар" завершили подключение современного ФАПа в Сыктывдинском районе к системе газоснабжения.
В рамках проекта проложен газопровод-ввод, произведены необходимые пусконаладочные мероприятия, а также установлены современное газовое оборудование, включая уличный котел и прибор для учета газа.
Теперь фельдшерский пункт сможет обеспечивать качественное медицинское обслуживание для свыше тысячи сельчан.
Глава "Газпром газораспределение Сыктывкар" Павел Курлыгин подчеркнул, что подключение к газовым сетям является наиболее эффективным решением для медицинских учреждений. Газификация гарантирует экономию ресурсов, экологическую чистоту и стабильное энергоснабжение, что, в свою очередь, положительно сказывается на уровне предоставляемой медицинской помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми в 2025 году открыли 24 фельдшерско‑акушерских пункта и обновили парк "скорой" помощи.