В Коми в 2025 году открыли 24 фельдшерско‑акушерских пункта и обновили парк "скорой" помощи

В прошлом году система здравоохранения региона претерпела значительные улучшения. В республике открыли 24 фельдшерско-акушерских пункта и одну врачебную амбулаторию, получившие лицензии и готовые к приему пациентов.

О развитии отрасли рассказала зампред Правительства Наталья Якимова в интервью телепроекту "Команда Республики Коми", инициированному губернатором региона Ростиславом Гольдштейном.

Минувший год ознаменовался переменами и для крупных медучреждений. В Визинге Сысольского района заработал новый корпус центральной районной больницы. В столице, Сыктывкаре, полным ходом идет возведение Республиканской инфекционной больницы, а также пристройка к детской больнице.

Эти масштабные стройки реализуются в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Обновление коснулось не только зданий.