В Коми в 2025 году открыли 24 фельдшерско‑акушерских пункта и обновили парк "скорой" помощи
- 12:45 30 января
- Инесса Богатая
В прошлом году система здравоохранения региона претерпела значительные улучшения. В республике открыли 24 фельдшерско-акушерских пункта и одну врачебную амбулаторию, получившие лицензии и готовые к приему пациентов.
О развитии отрасли рассказала зампред Правительства Наталья Якимова в интервью телепроекту "Команда Республики Коми", инициированному губернатором региона Ростиславом Гольдштейном.
Минувший год ознаменовался переменами и для крупных медучреждений. В Визинге Сысольского района заработал новый корпус центральной районной больницы. В столице, Сыктывкаре, полным ходом идет возведение Республиканской инфекционной больницы, а также пристройка к детской больнице.
Эти масштабные стройки реализуются в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Обновление коснулось не только зданий.
"Свыше 4000 единиц современного медоборудования поступило в больницы и поликлиники региона, что качественно улучшает диагностический процесс и лечение", – подчеркнула Якимова.
Парк санитарного транспорта также пополнился: 102 новые машины скорой помощи вышли на линии в конце 2025 года. По словам Натальи Якимовой, работа по развитию материально-технической базы и привлечению новых специалистов в медицину по поручению губернатора Ростислава Гольдштейна будет продолжена.
Напомним, ранее сообщлось, что в жители Сыктывкара рассматривают работу в перую очередь, как источник дохода.