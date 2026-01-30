Логотип новостного портала Прогород
В Коми в 2025 году открыли 24 фельдшерско‑акушерских пункта и обновили парк "скорой" помощи

В Коми в 2025 году открыли 24 фельдшерско‑акушерских пункта и обновили парк "скорой" помощиФото "Про Город"

В прошлом году система здравоохранения региона претерпела значительные улучшения. В республике открыли 24 фельдшерско-акушерских пункта и одну врачебную амбулаторию, получившие лицензии и готовые к приему пациентов.

О развитии отрасли рассказала зампред Правительства Наталья Якимова в интервью телепроекту "Команда Республики Коми", инициированному губернатором региона Ростиславом Гольдштейном.

Минувший год ознаменовался переменами и для крупных медучреждений. В Визинге Сысольского района заработал новый корпус центральной районной больницы. В столице, Сыктывкаре, полным ходом идет возведение Республиканской инфекционной больницы, а также пристройка к детской больнице.

Эти масштабные стройки реализуются в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Обновление коснулось не только зданий.

"Свыше 4000 единиц современного медоборудования поступило в больницы и поликлиники региона, что качественно улучшает диагностический процесс и лечение", – подчеркнула Якимова.

Парк санитарного транспорта также пополнился: 102 новые машины скорой помощи вышли на линии в конце 2025 года. По словам Натальи Якимовой, работа по развитию материально-технической базы и привлечению новых специалистов в медицину по поручению губернатора Ростислава Гольдштейна будет продолжена.

Напомним, ранее сообщлось, что в жители Сыктывкара рассматривают работу в перую очередь, как источник дохода.

