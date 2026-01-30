Логотип новостного портала Прогород
Сыктывкарский ЛПК – победитель конкурса новогоднего оформления территории

В администрации столицы Коми подвели итоги традиционного конкурса на новогоднее художественно-световое оформление витрин, фасадов зданий и входных групп, прилегающих территорий.

Комбинат занял первое место в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий промышленности». Диплом победителя специалисту по административно-хозяйственной части отдела технического надзора Екатерине Косенковой вручила начальник управления образования администрации города Ольга Бригида.

– Приятно, что конкурсная комиссия оценила по достоинству наше новогоднее оформление: яркие гирлянды, праздничное освещение здания, живую нарядную елку, которую нам ежегодно доставляет служба лесозаготовок управления лесообеспечения, красивые декорации, погружающие в атмосферу праздника наших сотрудников, заряжали их хорошим настроением, которое они несли домой, своим семьям, – отметила Екатерина Косенкова. – Благодарю все подрядные организации, которые помогли нам в создании этой новогодней сказки.

Сыктывкарский ЛПК регулярно в числе призеров конкурса новогоднего оформления, каждый год сквер возле главного корпуса, где устанавливают елку-красавицу, входные группы, украшают по-разному, так что в декабре и январе сюда часто приезжают жители Эжвы, чтобы сфотографироваться в новогодних декорациях. На этот раз сотрудники и гости комбината с удовольствием делали снимки в сказочных санях и беседке, любовались авоськой с гигантскими мандаринами на входе в АИК-1, световыми проекциями, хвойными гирляндами, украшавшими вход в корпус и центральную проходную.



В этом году на конкурс было заявлено 179 объектов от разных организаций и учреждений Сыктывкара. Претендентов оценивали по таким критериям, как оригинальность, художественно-световое освещение, масштабность и охват здания и территории.
 

