Сыктывкарцы рассматривают работу прежде всего как источник заработка

Новое исследование выявило, что для жителей города доминирующим фактором в трудовой деятельности является прагматичный подход. Более половины опрошенных (54%) заявили, что работа для них – это, в первую очередь, способ получения дохода. Стремление к карьерному продвижению отметили 27% респондентов, а для 12% труд является призванием и приносит удовольствие. Об этом сообщает "Суперджоб".

Почти идентичное число мужчин и женщин указали на финансовую составляющую как основную цель работы. Мужчины чаще выражали заинтересованность в карьерном росте, в то время как женщины склонны видеть в своей деятельности скорее призвание.