Сыктывкарцы рассматривают работу прежде всего как источник заработка
- 11:45 30 января
- Инесса Богатая
Новое исследование выявило, что для жителей города доминирующим фактором в трудовой деятельности является прагматичный подход. Более половины опрошенных (54%) заявили, что работа для них – это, в первую очередь, способ получения дохода. Стремление к карьерному продвижению отметили 27% респондентов, а для 12% труд является призванием и приносит удовольствие. Об этом сообщает "Суперджоб".
Почти идентичное число мужчин и женщин указали на финансовую составляющую как основную цель работы. Мужчины чаще выражали заинтересованность в карьерном росте, в то время как женщины склонны видеть в своей деятельности скорее призвание.
Наиболее заметные различия в отношении к работе наблюдаются между возрастными группами. Для молодых людей до 35 лет карьерные перспективы (43%) практически не уступают по значимости уровню дохода (46%). Лишь малая часть молодых специалистов (9%) рассматривает работу как призвание. В группе старше 45 лет приоритеты смещаются: доход становится определяющим фактором для 70% опрошенных, и 17% видят в работе призвание. Карьерный рост в этой возрастной категории теряет свою актуальность (7%).
Среди горожан со средним специальным образованием преобладает ориентация на заработную плату (67% против 61% среди респондентов с высшим образованием). Выпускники вузов чаще воспринимают свою работу как призвание (23% против 16% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).
Люди с высоким уровнем дохода (от 150 тысяч рублей в месяц) демонстрируют более прагматичный взгляд на работу и реже считают её призванием (63% и 9% соответственно), в отличие от тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей (51% и 19%).
