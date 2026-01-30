Логотип новостного портала Прогород
Сыктывкарцы рассматривают работу прежде всего как источник заработка

Сыктывкарцы рассматривают работу прежде всего как источник заработкаавтор Вячеслав Вольгин

Новое исследование выявило, что для жителей города доминирующим фактором в трудовой деятельности является прагматичный подход. Более половины опрошенных (54%) заявили, что работа для них – это, в первую очередь, способ получения дохода. Стремление к карьерному продвижению отметили 27% респондентов, а для 12% труд является призванием и приносит удовольствие. Об этом сообщает "Суперджоб".

Почти идентичное число мужчин и женщин указали на финансовую составляющую как основную цель работы. Мужчины чаще выражали заинтересованность в карьерном росте, в то время как женщины склонны видеть в своей деятельности скорее призвание.

Наиболее заметные различия в отношении к работе наблюдаются между возрастными группами. Для молодых людей до 35 лет карьерные перспективы (43%) практически не уступают по значимости уровню дохода (46%). Лишь малая часть молодых специалистов (9%) рассматривает работу как призвание. В группе старше 45 лет приоритеты смещаются: доход становится определяющим фактором для 70% опрошенных, и 17% видят в работе призвание. Карьерный рост в этой возрастной категории теряет свою актуальность (7%).

Среди горожан со средним специальным образованием преобладает ориентация на заработную плату (67% против 61% среди респондентов с высшим образованием). Выпускники вузов чаще воспринимают свою работу как призвание (23% против 16% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

Люди с высоким уровнем дохода (от 150 тысяч рублей в месяц) демонстрируют более прагматичный взгляд на работу и реже считают её призванием (63% и 9% соответственно), в отличие от тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей (51% и 19%).

Напомним, ранее сообщалось, что Коми демонстрирует успехи в животноводстве и пищевой промышленности.

