В Республике Коми 30 января ожидаются 30-градусные морозы
- 06:30 30 января
- Инесса Богатая
В регионе синоптики обещают солнечную ясную погоду.
В Сыктывкаре и Ухте в ночь на 30 января столбики термометров опустятся до -26…-31°C, днем ожидается -22…-27°C. Переменная облачность, без значительных осадков, ветер северных направлений, слабый.
В Печоре и Воркуте ночью прогнозируется -30…-32°C, днем -30…-32°C и -27…-29°C соответственно. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер слабый, переменный.
В Усинске и Инте ночью также ожидается -30…-32°C, днем -30…-32°C и -28…-30°C соответственно. В Усинске облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. В Инте – облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер слабый, переменный.
В Усть-Цильме ночью прогнозируется -31…-33°C, днем -28…-30°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северных направлений, слабый.
В Вуктыле ночью будет -28…-30°C, днем -28…-30°C. Облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой снег, днем без осадков. Ветер северных направлений, слабый.
В Троицко-Печорске ночью ожидается -31…-33°C, днем -24…-26°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северных направлений, слабый.
Самая "теплая" погода ожидается в Объячево: ночью -21…-23°C, днем -17…-19°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северных направлений, слабый.
