Сыктывкарские врачи спасли жизнь 18-летней пациентке благодаря инновационному оборудованию

Сыктывкарские врачи спасли жизнь 18-летней пациентке благодаря инновационному оборудованию Фото "Про Город"

В больницу Эжвы экстренно доставили девушку с тяжелыми травмами, полученными в автокатастрофе. У нее диагностировали множественные переломы таза. Об этом сообщает Минздрав Коми.

После стабилизации состояния медики провели две хирургические операции. Сначала сделали малоинвазивный остеосинтез лонной кости с использованием внутрикостного фиксатора. Затем бригада хирургов под контролем заведующего отделением травматологии и ортопедии Максима Дворникова выполнила репозицию и стабилизацию костных обломков.

Проведенное лечение позволило восстановить двигательные функции пациентки. Сейчас девушка проходит курс реабилитации под наблюдением специалиста ЛФК и чувствует себя удовлетворительно. По словам врачей, ей разрешено садиться в постели и передвигаться с использованием дополнительных средств опоры.

Решающую роль в успехе операции сыграло новое оборудование. В прошлом году медучреждение приобрело современную С-дугу с 3D-визуализацией. Этот аппарат дает возможность хирургам видеть анатомические структуры и положение имплантатов с высокой точностью прямо во время хирургического вмешательства. Оборудование приобретено на средства ОМС.

Министерство здравоохранения Республики Коми продолжает работу по модернизации материально-технической базы региональных больниц. В минувшем году в медучреждения поставлено 2842 единицы техники в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

В текущем году эта работа будет продолжена. Запланирована закупка 373 единиц современной медтехники. В частности, центральные районные больницы Сысольского, Удорского и Усть-Вымского районов получат новые компьютерные томографы, Удорская ЦРБ – стационарный маммограф, а Ухтинская городская поликлиника – современный УЗИ-аппарат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре пополнился штат врачей.

