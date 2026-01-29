Сыктывкарские врачи спасли жизнь 18-летней пациентке благодаря инновационному оборудованию

В больницу Эжвы экстренно доставили девушку с тяжелыми травмами, полученными в автокатастрофе. У нее диагностировали множественные переломы таза. Об этом сообщает Минздрав Коми.

После стабилизации состояния медики провели две хирургические операции. Сначала сделали малоинвазивный остеосинтез лонной кости с использованием внутрикостного фиксатора. Затем бригада хирургов под контролем заведующего отделением травматологии и ортопедии Максима Дворникова выполнила репозицию и стабилизацию костных обломков.