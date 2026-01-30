В Коми "взлетели" цены на огурцы и яйца
- 08:45 30 января
- Инесса Богатая
В период с 20 по 26 января Комистат представил данные об изменениях цен на различные товары и услуги. Анализ показал как рост, так и снижение стоимости определенных позиций.
Ощутимо выросла стоимость куриных яиц, прибавив 4, 2%. Также зафиксировано увеличение цен на соль, пастеризованное молоко и печенье. В то же время, подешевели гречка и сметана.
На плодоовощном рынке отмечен рост цен на бананы, огурцы, яблоки, морковь, капусту и свеклу. При этом помидоры стали доступнее для потребителей.
Среди медикаментов подорожал римантадин. Снижение цен зафиксировано на нафазолин, активированный уголь и валидол.
В сегменте товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных.
Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на женские колготки и электропылесосы. Подешевели телевизоры.
На автозаправочных станциях снизилась стоимость бензина.
Также изменилась средняя стоимость проживания в гостиницах разного класса: 3* подорожали, 1* также демонстрируют рост цен.
Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарские врачи спасли жизнь 18-летней пациентке благодаря инновационному оборудованию.