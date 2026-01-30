В Коми "взлетели" цены на огурцы и яйца

В период с 20 по 26 января Комистат представил данные об изменениях цен на различные товары и услуги. Анализ показал как рост, так и снижение стоимости определенных позиций.

Ощутимо выросла стоимость куриных яиц, прибавив 4, 2%. Также зафиксировано увеличение цен на соль, пастеризованное молоко и печенье. В то же время, подешевели гречка и сметана.