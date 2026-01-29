В Коми прокуратура помогла пенсионерке возместить ущерб от незаконного подключения к ее электросети соседом-должником
- 21:45 29 января
- Инесса Богатая
В квартире воркутинки прошла проверка после ее жалобы. Оказалось, что сосед заявительницы, лишенный электроснабжения из-за накопившихся долгов, самовольно воспользовался чужим ресурсом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
По данным республиканского ведомства, женщина отсутствовала в городе, проходя лечение в Москве, и узнала об инциденте, получив счет за коммунальные услуги.
В целях защиты прав пенсионерки, прокурор Воркуты направил иск в суд с требованием о компенсации материального ущерба в размере около десяти тысяч рублей. Требование надзорного органа удовлетворили. Также добавим, что ведомство возьмет на контроль фактическое исполнение судебного решения после его вступления в силу.
Напомним, ранее сообщалось, что три сироты в Сыктывкаре обрели жилье благодаря работе судебных приставов.