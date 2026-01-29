В Коми прокуратура помогла пенсионерке возместить ущерб от незаконного подключения к ее электросети соседом-должником

В квартире воркутинки прошла проверка после ее жалобы. Оказалось, что сосед заявительницы, лишенный электроснабжения из-за накопившихся долгов, самовольно воспользовался чужим ресурсом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По данным республиканского ведомства, женщина отсутствовала в городе, проходя лечение в Москве, и узнала об инциденте, получив счет за коммунальные услуги.